Người mẫu Trang Trần bị truy tố đến 3 năm tù

Gần 4 tháng sau khi ngăn cản, lăng mạ, tấn công lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, Trang Trần bị cho là có hành vi Chống người thi hành công vụ.

Ngày 24/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Trần Thị Trang (nghệ danh Trang Trần) về hành Chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 257 BLHS có mức án cao nhất 3 năm tù.

Nữ người mẫu Trang Trần.

Theo kết luận điều tra, rạng sáng 27/2, taxi chở Trang Trần và bạn đi ngược chiều trên phố Tạ Hiện thì bị Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) kiểm tra hành chính.

Dù không liên quan nhưng người mẫu Trang Trần đã ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, đồng thời có những lời lẽ lăng mạ, tấn công cán bộ tự quản. Bị đưa về trụ sở, Trang Trần tiếp tục lăng mạ công an.

Bị tạm giữ hình sự, hôm 1/3, nữ người mẫu có thư xin lỗi lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm. Mẹ của Trang cũng xin lỗi Ban Giám đốc Công an Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Hàng Buồm. Sau đó, Trang Trần được tại ngoại do mới lần đầu vi phạm, nhân thân, lai lịch rõ ràng và được gia đình bảo lãnh.

Trang Trần là người mẫu tự do và diễn viên. Cô ít khi trình diễn catwalk mà chỉ tham gia một vài show diễn của nhà thiết kế có mối quan hệ thân thiết. Năm qua Trang Trần khá nổi với vai nữ phụ trong phim Hương Ga. Cô cũng sở hữu một vài quán ăn đông khách ở Sài Gòn. Hiện Trang Trần đang mang thai.

VnExpress