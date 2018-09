Người mẫu Trần Thị Trang bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ, được tại ngoại để điều tra. Hiện cô mang bầu gần 3 tháng.

Ngày 5/5, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khởi tố bị can Trần Thị Trang (30 tuổi, ở Hải Phòng) nhưng cho tại ngoại, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra, đêm 26/2, Trang Trần cùng một người bạn đi taxi từ phố Ngô Văn Sở về khách sạn. Khi đến phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, tài xế đi vào đường ngược chiều nên bị Công an phường Hàng Buồm dừng xe, kiểm tra giấy tờ. Khi lực lượng chức năng yêu cầu tài xế về trụ sở công an làm việc, Trang Trần đã phản ứng và xảy ra tranh cãi. Cô tỏ thái độ bất hợp tác, coi thường và có lời lẽ lăng mạ người thi hành công vụ. Khi về trụ sở Công an phường Hàng Buồm, người mẫu tiếp tục có những lời lẽ thiếu kiềm chế với cảnh sát. Hành vi này đã được ghi lại trong video dài hơn một phút.

Nữ người mẫu Trang Trần bị khởi tố sau hơn 2 tháng tại ngoại.

Việc cho Trang Trần được tại ngoại, theo cơ quan chức năng do người mẫu này vi phạm lần đầu, nhân thân, lai lịch rõ ràng, gia đình bảo lãnh. Được tha về sau hai tháng bị tạm giữ đến nay, cảnh sát đã nhiều lần triệu tập Trang Trần lên trụ sở để phục vụ điều tra. "Những người được gọi là nổi tiếng như Trang Trần cần có cách hành xử đúng mực. Khi vi phạm đều bị xử lý nghiêm", cán bộ công an quận Hoàn Kiếm cho hay.

Theo một số nguồn tin khác, việc cô người mẫu gốc Hà Nội này mang bầu cũng là một lý do giúp được tại ngoại. Tháng trước, một người anh thân thiết với Trang Trần cho biết, cô đang mang thai đứa con đầu lòng với bạn trai lâu năm là một doanh nhân, nhưng chưa muốn công khai chuyện này với báo chí. Trên Facebook cá nhân, cô từng chia sẻ status về tình trạng đau lưng, thói quen ngủ thay đổi: "Các mẹ cứ nhậu, bà bầu uống sữa" hay "Các mẹ bỉm sữa cho em hỏi tý kinh nghiệm: đau lưng nhức lắm, ngủ cứ bị theo giấc 2h-7h sáng, dậy đi toilet vào ngủ đến 11h30, dậy đi ăn chơi lòng vòng, 3h về lại buồn ngủ và khò đến 20h rồi lại bị lang thang"...

Trang Trần là người mẫu tự do và diễn viên. Cô ít khi trình diễn catwalk mà chỉ tham gia một vài show diễn của nhà thiết kế có mối quan hệ thân thiết. Năm qua Trang Trần khá nổi với vai nữ phụ trong phim Hương Ga. Cô cũng sở hữu một vài quán ăn đông khách ở Sài Gòn.

