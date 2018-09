Người mẫu Trang Trần bị điều tra hành vi lăng mạ công an

Bị xác định có hành vi lăng mạ, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ Công an phường Hàng Buồm (Hà Nội), người mẫu, diễn viên Trang Trần bị tạm giữ.

Người mẫu, diễn viên Trang Trần. Ảnh: Đức Trí

Sáng 27/2, trung tá Phạm Trung Thành (Trưởng Công an phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ người mẫu Trang Trần về hành vi chửi bới, lăng mạ lực lượng công an làm nhiệm vụ. Quyết định tạm giữ có hiệu lực trong vòng 24 giờ. Chiều nay người mẫu này vẫn phải làm việc với cơ quan điều tra.

Theo trung tá Thành, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ phúc tra quá trình vi phạm của người mẫu này xem mức độ tới đâu mới ra quyết định xử lý cụ thể. Theo ông Thành, cô người mẫu này có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào đêm 26/2, Trang Trần cùng một người bạn đi taxi từ phố Ngô Văn Sở về khách sạn ở phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm. Khi đến phố Đào Duy Từ, tài xế đi vào đường ngược chiều nên bị công an phường Hàng Buồm yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ. Theo phía công an, trong lúc lực lượng chức năng yêu cầu tài xế về trụ sở công an làm việc, Trang Trần đã phản ứng và xảy ra tranh cãi.

Trang Trần hiện tại là người mẫu tự do và diễn viên. Cô ít khi trình diễn catwalk mà chỉ tham gia một vài show diễn cô có mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế. Năm qua cô khá nổi với vai nữ phụ trong phim điện ảnh Hương Ga. Cô cũng sở hữu một vài quán ăn khá đông khách ở Sài Gòn.

Phương Sơn