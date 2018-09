Người mẫu to béo kiếm bộn bằng nghề 'đè bẹp' đàn ông

Với chiều cao gần 2 m và cân nặng 90 kg, một phụ nữ ở Brazil kiếm được cả chục nghìn đô mỗi ngày từ những sở thích quái gở của đàn ông.

Ana Lucia Barbosa phục vụ một người đàn ông. Ảnh: Barcroft

"Rất nhiều khách hàng sẵn sàng trả tiền để được tôi ngồi lên người, vật nhau hay bế họ lên", na Lucia Barbosa, 30 tuổi, nói với Barcoft TV. "Tôi nhận ra công việc này đã thay đổi cuộc đời mình, bây giờ tôi đã có thể chu cấp cho gia đình".

Người phụ nữ này cho biết, cô sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn của Brazil. Do chiều cao và thân hình to lớn vượt trội, cô thường cảm thấy không thoải mái và bất mãn. "Tôi đã rất buồn và chưa bao giờ thấy yêu thương bản thân. Khi còn ở tuổi thiếu niên, tôi từng chơi bóng rổ, nhưng sau một tai nạn ở đầu gối, tôi không biết mình sẽ làm gì trong cuộc đời này", New York Post dẫn lời cô tâm sự.

Việc bế bổng hay đè bẹp khách hàng là sở trường của Barbosa. Ảnh: Barcroft

Sau cuộc gặp tình cờ với một người lạ ở quán bar, Barbosa được giới thiệu làm người mẫu "Amazon" - một dịch vụ chuyên phục vụ đối tượng là những phụ nữ hay đàn ông bị hấp dẫn bởi người to béo, quá khổ.

Với công việc này, Barbosa từng kiếm được 10.000 USD chỉ trong một ngày và bay đến nhiều nước trên thế giới để phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, cô khẳng định giữa cô và họ không bao giờ có chuyện quan hệ tình dục.

"Một số người đàn ông muốn được đánh nhau và đè bẹp, một số khác lại muốn được ôm ấp và làm cho ngạt thở. Nhưng cũng có người chỉ gặp và cho tôi tiền", cô nói. "Trong lần đầu tiên, tôi đã sơ ý làm gãy hai chiếc xương sườn của khách khi ngồi lên người anh ta".

Hướng Dương