Người đồng tính tiết lộ chuyện bị quấy rối

Gặp nhau trong hội thảo "Văn hóa tình dục an toàn dành cho ai", hàng trăm bạn đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới (gọi tắt là LGBT) tại TP HCM và các tỉnh phía Nam đã cùng nhau luận bàn sôi nổi về chuyện thầm kín. Vấn đề khiến họ đặc biệt quan tâm là "làm cách nào để hướng đến một đời sống tình dục an toàn".

Buổi trò chuyện sôi nổi ngay từ đầu với đề tài “người đồng tính bị chính những người trong giới quấy rối”. Tình trạng này được cho là khá phổ biến trong giới, gây ảnh hưởng cả tinh thần lẫn sức khỏe của cộng đồng LGBT.

Tình dục an toàn và bảo vệ mình trước những kẻ quấy rối là đề tại được cộng đồng LGBT quan tâm. Ảnh: Mr True

Kể lại nỗi ám ảnh, Anh Minh - một bạn đồng tính nam quê ở Bến Tre cho biết từng phải vùng vẫy để thoát chạy ra khỏi lớp học của một trung tâm ngoại ngữ tư thục khi bị người đứng lớp ôm ấp, giật phăng áo, sờ mó và hôn khắp nơi trên cơ thể. "Đó là một chuyện tồi tệ. Nó khiến tôi bị ám ảnh đến nhiều năm sau. Tôi mong đừng ai bị như tôi", nạn nhân của nạn quấy rối kể.

Chuyện tương tự cũng xảy ra nhiều lần với Sơn - nam sinh viên đang theo học tại một trường đại học ở TP HCM. Nạn nhân ngượng ngùng cho biết thường xuyên bị một nhóm bạn nam đồng tính khác sờ mó khi đang đọc sách ở thư viện và khi đi vệ sinh. “Cũng là đồng tính, cũng có nhu cầu tình dục nhưng với những hành động như vậy, tôi sợ đến mức không dám đến hai chỗ này mỗi khi tới trường”.

Nghiêm trọng hơn, Thanh Tuấn - một sinh viên đồng tính nam tiết lộ từng rơi vào tình huống bị cưỡng hiếp mà không thể kháng cự. “Quen biết nhau trên facebook mấy tháng, tưởng anh ấy là người đàng hoàng nên khi anh ấy mời dự sinh nhật tôi đã không ngần ngại. Vậy mà khi tiệc xong, anh và nhóm bạn anh đã cưỡng ép tôi làm chuyện đó rồi luân phiên nhau mà không hề dùng các biện pháp tình dục an toàn. Sự việc khiến ngay hôm sau tôi phải đến bệnh viện bị tổn thương. May mà vài tháng sau xét nghiệm tôi không bị bệnh”, nạn nhân kể.

Cùng cảnh, Nguyễn Dũng nhà ở quận Tân Bình (TP HCM) chưa thoát khỏi ám ảnh sau lần bị một nhóm đồng tính ép làm tình. Hậu quả, chàng nhân viên bán hàng đã mắc bệnh sùi mào gà. “Tôi hoàn toàn hoảng loạn khi bị anh ấy chuốc uống rượu đến say rồi cưỡng ép. Khi tỉnh dậy, tôi hối hận vô cùng và nghĩ lỗi một phần do mình đã quá cả tin”, Dũng nói.

Từ những câu chuyện đã xảy ra, các bạn trong cộng đồng LGBT kết luận, trước khi nghĩ đến chuyện tố cáo hành vi cưỡng hiếp, bản thân mỗi người phải tự có ý thức cảnh giác. “Chuyện sẽ khó xảy ra nếu bạn biết kiềm chế ham muốn bản thân trước những lời mời gọi của những người chưa thật thân thiết. Thêm nữa, bạn cần trang bị cho mình kỹ năng sống để có thể khôn khéo ứng phó trước những tình huống khó xử”, một tình dục viên khuyến cáo.

Ngoài tình trạng bị cưỡng ép hoặc lạm dụng, vấn đề khác cũng được cộng đồng LGBT quan tâm chính là ý thức an toàn tình dục của những cặp đôi khi yêu nhau vẫn chưa cao. Cụ thể, khi được hỏi “bạn đã bao giờ quan hệ mà không dùng bao cao su”, trong hàng trăm người thuộc cộng đồng LGBT đến tham dự hội thảo, nhiều cánh tay đã không ngần ngại giơ lên.

“Lý thuyết an toàn tình dục thì ai cũng biết, nhưng đôi lúc vì quá yêu, quá cuồng nhiệt nên quên mất. Đến khi xét nghiệm biết mình bị bệnh thì hối hận cũng đã quá muộn màng”, một bạn đồng tính nam nhà ở Đồng Nai thừa nhận.

Ngoài chuyện bản thân không kiềm chế khiến quên mất kiến thức an toàn tình dục, nhiều người cho biết đã bị bạn tình thúc ép. Một số nạn nhân kể họ thường xuyên bị bạn tình làm áp lực theo kiểu “yêu nhau mà dùng bao là không tôn trọng nhau”, hoặc “quan hệ mà có bao sẽ khiến người kia không còn thích thú”. Sợ làm trái lời thì bạn buồn nên không ít người đã phải chiều theo.

Theo các kết quả thống kê mới nhất của ngành y tế, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam (MSM) ở Hà Nội cao gấp 3 so với cả nước (6,3% so với là 2,3%). Còn tại TP HCM, tỷ lệ nhiễm HIV trong những người nam quan hệ tình dục với nam là 16% so với tổng số người nhiễm bệnh. Ngoài ra, các thống kê tại TP HCM còn cho thấy cứ 5 nam quan hệ đồng giới thì có một người nhiễm ít nhất một trong các nhiễm khuẩn như giang mai, lậu sinh dục, lậu trực tràng, chlamydia sinh dục hoặc chlamydia trực tràng.

Ngoài những tình trạng bị xâm hại, nguyên nhân khác dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm HIV cao do một đồng tính nam thường có nhiều bạn tình, họ thường giới thiệu bạn tình cho nhau và cùng quan hệ, nên chỉ cần một người nhiễm HIV thì sẽ nhanh chóng lây lan sang những người khác.

