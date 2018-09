Người đánh đập bé 4 tuổi không phải là cha ruột

Người thân của cặp vợ chồng bị công an bắt giam khẳng định, Minh không phải là cha ruột của bé gái 4 tuổi bị hắn đánh đến biến dạng.

Tối 14/9, bà Nguyễn Thị Loan (50 tuổi, quê Vĩnh Long, mẹ đẻ của Nguyễn Thùy Trang) đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thăm cháu ngoại mình là Đỗ Thị Kim Ngân, nạn nhân của vụ bạo hành kinh hoàng ở phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Nhìn thấy cháu, bà Loan nghẹn ngào thương xót.

Bà Loan cho biết, Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, quê TP Biên Hòa, Đồng Nai) không phải là cha ruột của bé Ngân. Cha ruột của bé Ngân là người đàn ông tên Thành (quê miền Tây). Sau khi sinh bé Ngân được hơn một năm, vợ chồng Trang chia tay. “Mấy tháng trước, tôi biết Trang muốn đi bước nữa nên ngăn cản. Vậy mà nó bế con trốn khỏi nhà. Gia đình đi tìm nhiều lần nhưng Trang đều tránh mặt”, bà Loan kể.

Cùng ngày, mẹ của Minh tới bệnh viện cũng không nhận cháu Ngân là cháu nội của mình vì họ cho rằng Minh mới “cặp” với Trang được vài tháng nay.

Hung thủ Đỗ Trọng Minh đang bị tạm giữ.

Tuy nhiên, tại cơ quan công an, Minh và Trang khai nhận, hai người ở với nhau như vợ chồng vào khoảng giữa năm 2010. Do điều kiện khó khăn nên cả hai không tổ chức đám cưới và cũng không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Được một năm sau thì hai người sinh bé Đỗ Thị Kim Ngân và cháu Ngân không hề được khai sinh. Theo lời khai của Minh, do bé Ngân hay nghịch phá, không nghe lời nên vợ chồng thường sử dụng thanh tre để đánh.

Ba ngày trước, cháu Ngân nghịch phá bếp gas trong phòng trọ nên Trang la mắng, rồi dùng thanh tre đánh nhiều nhát vào mông và hai tay con; còn Minh dùng tay đánh đấm vào đầu, mặt cháu Ngân. Sau trận đánh, Minh trói cháu Ngân lại, bắt quỳ trên sàn nhà.

Ngày 14/9, bác sĩ Nguyễn Minh Khôi, Trưởng khoa Ngoại thần kinh và Cột sống, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, những vết thương mới bị gây ra ở vùng đầu và mặt của bé Đỗ Thị Kim Ngân cho thấy nạn nhân bị tác động bởi một lực rất mạnh. Ngoài ra, bé gái còn mang rất nhiều sẹo trên thân thể. Qua hai ngày điều trị, hiện sức khoẻ của cháu đã ổn định, có thể ăn uống, nói chuyện.

“Cháu Ngân bị chấn thương sọ não, nhưng ở thể nhẹ. Cháu đã trả lời được một số câu hỏi bình thường, là dấu hiệu cho thấy điều trị có kết quả tiến triển tốt. Tuy nhiên, các chấn thương phần mềm ở vùng mắt của cháu cần ít nhất một tuần nữa mới cải thiện”, bác sĩ Khôi nói. “Qua theo dõi cho thấy bé Ngân đã bị ảnh hưởng tâm lý rất lớn và thường có biểu hiện hoảng sợ".

Nhiều người dân đến thăm và quyên góp tiền hỗ trợ cho cháu Ngân. Ảnh: Nguyệt Triều

Theo bà Trương Thị Anh Đào, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, trước mắt các cơ quan chức năng sẽ tập trung điều trị cho cháu Ngân. Địa phương đã cắt cử người luân phiên túc trực tại bệnh viện để chăm sóc bé bởi cả cha mẹ Ngân đều đã bị tạm giữ. Hiện vẫn chưa thể liên lạc với người thân bên nội, ngoại của cháu bé để có thể bàn giao việc chăm sóc cho gia đình.

“Chúng tôi đang xác minh người thân của cháu ở Đồng Nai và tỉnh Vĩnh Long để bàn thảo việc chăm sóc cháu. Trường hợp chưa tìm được người ruột thịt hoặc tìm thấy nhưng không ai nhận, Sở sẽ đề xuất giao bé cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để nuôi dưỡng cháu. Trong nay mai, Quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh sẽ dành ra khoản tiền nhất định để hỗ trợ cho cháu Ngân”, bà Đào nói.

Bày tỏ bức xúc trước hành vi đánh đập con gái dã man của Đỗ Trọng Minh và Nguyễn Thị Thuỳ Trang, bà Đào cho hay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương sẽ đề nghị cơ quan điều tra làm rõ về các hành vi phạm tội khác của hai người này.

Có mặt tại bệnh viện chăm sóc bé Ngân, bà Chu Thị Điền, Ban bảo vệ trẻ em khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An (nơi vợ chồng Minh thuê trọ) cho biết, các nhân chứng tại khu trọ xác nhận nạn nhân thường xuyên bị đánh tàn nhẫn. "Trước đó không có thông tin tố cáo hành vi này của vợ chồng Minh nên địa phương không biết để xử lý. Đây là vụ hành hạ, ngược đãi trẻ em với tính chất nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn", bà Điền nói.

Chị Trần Thị Quế Nhàn (22 tuổi, quê Sóc Trăng), người trực tiếp chăm sóc cháu Ngân từ lúc xảy ra vụ việc, cho biết, đã có hàng trăm người đến thăm hỏi, hỗ trợ cho cháu bé. Theo sổ sách ghi nhận, đến 17h hôm nay, các tổ chức, đoàn thể và mạnh thường quân đã quyên góp được hơn 22 triệu đồng trợ giúp chi phí điều trị cho cháu. "Có người muốn nhận cháu về chăm sóc nếu trong trường hợp không có người thân đến nuôi dưỡng Ngân. Tội lắm, mấy hôm nay kể cả lúc ngủ cháu Ngân cũng giật mình khóc thét", chị Nhàn nói.

Trước đó, chiều ngày 12/9, người dân ở dãy trọ thuộc khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An, thấy bé Ngân bị trói nằm ngất lịm dưới sàn với gương mặt sưng húp, biến dạng, kiến bu đầy người. Một số người đưa bé Ngân đến bệnh viện Đa Khoa Dĩ An, vài người khác giữ vợ chồng Minh lại rồi báo công an.

Hiện, công an thị xã Dĩ an đang tạm giữ hình sự vợ chồng Minh để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Cơ quan chức năng cho biết sẽ cho các bên đối chất, cần thiết sẽ cho giám định ADN để xác định huyết thống.

Theo Phụ Nữ TP HCM, VnExpress