Người đàn ông tử vong trong nhà vệ sinh công cộng

Thấy người đàn ông vào nhà vệ sinh công cộng hơn một giờ nhưng không ra, công an đến phá cửa và phát hiện người này đã chết. Nạn nhân được xác định là người nghiện ma túy trong diện quản lý.

Trưa 1/12, anh Đặng Ngọc Hà (34 tuổi) vào nhà vệ sinh công cộng cạnh bờ hồ Vĩnh Trung (đường Hàm Nghi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), khóa trái cửa. Hơn một giờ sau, gọi nhưng không thấy anh này đi ra, nhân viên nhà vệ sinh đã báo công an.

Nhà vệ sinh nơi phát hiện thi thể của anh Hà. Ảnh: Nguyễn Đông

Công an cùng một số người dân phá cửa, phát hiện anh Hà đã tử vong. Thi thể nạn nhân được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Công an quận Thanh Khê đã làm việc với các nhân chứng cũng như gia đình để điều tra nguyên nhân cái chết.

Theo công an phường An Khê (quận Thanh Khê) nơi quản lý cư trú anh Hà, nạn nhân là người nghiện ma túy trong diện quản lý của địa phương. "Có khả năng anh Hà tử vong do bị sốc thuốc khi sử dụng ma túy", một lãnh đạo công an quận Thanh Khê nhận định.

Nguyễn Đông