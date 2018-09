Người đàn ông tử vong sau vụ nổ dưới chân cầu Sài Gòn

Vung cần câu cá dưới đường điện cao thế khiến phát nổ gây bỏng, sau 10 ngày nằm viện, anh Nguyễn Hữu Đức ở TP HCM đã tử vong.

Chiều 23/3, bác sĩ Trần Đoàn Đạo, trưởng khoa Phỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Hữu Đức, sinh năm 1978, người nhập viện do bỏng điện đã không qua khỏi.

Ông Đạo cho biết, anh Đức được đưa đến bệnh viện với nhiều vị trí trên cơ thể bị bỏng rất sâu, bệnh nhân mê man từ khi nhập viện đến lúc trút hơi thở cuối cùng.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mọi thứ không thể cứu vãn. Bệnh nhân tử vong chiều 22/3 do nhiễm trùng máu. Đây là một biến chứng nguy hiểm thường xảy ra đối với những trường hợp bị bỏng sâu hoặc bỏng với diện tích rộng”, bác sĩ Đạo cho biết.

Khoảng 17h, ngày 13/3, anh Đức cùng một số người khác ngồi ở bãi đất dưới chân cầu Sài Gòn 2, đoạn phường Bình An, quận 2, TP HCM câu cá. Khi anh này tung cần câu thì khu vực này phát ra tiếng nổ lớn kèm theo tia lửa khiến nạn nhân gục tại chỗ, toàn thân có nhiều vết bỏng. Những người khác ngồi cách anh vài mét không ai bị thương.

Gần một tuần sau khi xảy ra sự việc, Công ty lưới điện cao thế TP HCM (Tổng công ty Điện lực TP HCM) đã tìm hiểu và xác định nguyên nhân phát ra tiếng nổ là do sự cố phóng điện. Lỗi do anh Đức câu cá trong hành lang an toàn lưới điện cao áp. Trong lúc tung dây câu, anh này đã vô tình để lưỡi câu đi qua khoảng cách an toàn phóng điện.

Thiên Chương