Người đàn ông Trung Quốc chết ở Đà Nẵng từng bị trục xuất

Nạn nhân người Trung Quốc bị bắn gục trước cửa nhà, từng lập công ty du lịch chui và bị lực lượng công an Đà Nẵng trục xuất về nước.

Ngày 27/11, nhiều người sống trong căn hẻm 184 Nguyễn Duy Hiệu vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ nổ súng. Ngôi nhà mà nạn nhân Limuzi (quốc tịch Trung Quốc) tạm trú vẫn đóng cửa im lìm, được khóa bằng sợi dây xích sắt to. Hiện tại, Công an TP Đà Nẵng vẫn đang thu thập chứng cứ từ các nhân chứng có mặt tại hiện trường.

Người dân sống ở đây cho hay ngôi nhà mà nạn nhân đang ở thuộc sở hữu của ông Nguyễn Dững (bố vợ của Limuzi). Sau khi cưới bà Nga, hai vợ chồng anh Limuzi sống tại căn nhà trên và ít giao du với hàng xóm bên ngoài.

Công an TP Đà Nẵng cho biết anh Limuzi, người Trung Quốc từng bị Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP phạt hành chính 20 triệu đồng và buộc xuất cảnh về nước vào ngày 31/8/2012. Nguyên nhân xử phạt là do anh Limuzi và anh Xuxiande (sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc) đã có hành vi nhập cảnh, hoạt động tại Việt Nam không đúng theo mục đích, chương trình đã đăng ký với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Nạn nhân bị bắn gục trước cổng nhà khi đang khóa cửa.

Theo đó, năm 2012, anh Limuzi vào Việt Nam cùng Xuxiande lập Công ty TNHH MTV phát triển du lịch Thiện Mỹ Hoàn Á Việt Nam. Thông qua đó, công ty này thường xuyên tổ chức đưa khách Trung Quốc đến Đà Nẵng du lịch trái phép.

Sau khi bị trục xuất, anh Limuzi quay lại Việt Nam kết hôn với chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (sinh năm 1991, ngụ TP Đà Nẵng) và được miễn thị thực nhập cảnh.

Đại tá Trần Hữu Do, Trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng cho biết trường hợp người nước ngoài có bố mẹ, ông bà, vợ con là người Việt Nam thì được miễn thị thực nhập cảnh trong vòng 6 tháng.

Cũng trong ngày 27/11, xuất hiện nhiều tin đồn trong đó có thông tin Công an TP Đà Nẵng đã bắt được hung thủ. Tuy nhiên, theo một lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng thì vụ việc hiện đang được điều tra. Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng là người trực tiếp chỉ huy, điều tra vụ án. Cũng theo Công an TP Đà Nẵng, ngay sau khi bắt được hung thủ thì công an sẽ công bố rộng rãi thông tin để trấn an dư luận.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 26/11, anh Limuzi vừa dắt xe ra khỏi cổng thì bị một thanh niên lạ mặt dùng súng bắn vào người gây vết thương nghiêm trọng ở ổ bụng. Đến trưa cùng ngày, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện do mất quá nhiều máu.

Theo các nhân chứng thì hung thủ đến hiện trường từ sớm và quan sát nhà nạn nhân rất kỹ. Nhiều nhân chứng cũng cho biết hung thủ là một thanh niên cao khoảng 1m64. Khi gây án, hung thủ mặc quần dài màu trắng, áo sơ mi màu xanh dương và nói giọng miền Bắc.

