Người đàn ông triệt sản 10 năm và nghi vấn hiếp dâm

Chị Huê tố cáo ông Bao hiếp dâm mình nên đã sát hại. Con gái ông này lại cho biết bố mình đã triệt sản, khó có ham muốn tới mức cưỡng bức.

Công an Thái Bình đang tiếp tục điều tra về cái chết của ông Khúc Văn Bao (sinh năm 1957, ngụ thôn Đào Thành, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), người được phát hiện chết cách đây một tháng.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 27/4, trong lúc đi thăm đồng, ông Khúc Văn Thoại (ngụ thôn Vế Đông) bất ngờ phát hiện thi thể ông Khúc Văn Bao dưới mương nước.

Ông Trần Văn Mua, trưởng công an xã Canh Tân cho biết, nhận được tin báo, công an có mặt. Tại hiện trường, thi thể người đàn ông nằm ở tư thế ngửa lên trời, chân tay co lại.

Hiện trường nới phát hiện thi thể ông Bao

Qua quan sát, trên mặt nạn nhân có nhiều vết trầy xước dài còn dính máu. “Khi được vớt lên, toàn bộ phần đầu và khuôn mặt thi thể chằng chịt những vết thương tích, máu trong tai lúc ấy mới bắt đầu chảy ra, chứng tỏ bị vật tác động mạnh vào đầu”, trưởng công an xã thuật lại.

Xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân có thể mới bị sát hại, công an xã kết hợp với công an huyện và tỉnh nhanh chóng điều tra dấu vết, truy tìm hung thủ. Việc tìm ra manh mối tưởng chừng rơi vào khó khăn, thì bất ngờ trong lúc tìm hiểu tại trạm bơm nước Vế, cảnh sát phát hiện tại đây có nhiều điều bất thường.

“Tại ngôi nhà cấp bốn của trạm bơm nước, nơi dùng để cho nhân viên của trạm ở, chúng tôi phát hiện trong nhà, đầu hiên, chỗ trạm bơm có dính nhiều vết máu. Nghi ngờ đây chính là hiện trường chính vụ án, những vết tích này liên quan tới án mạng, chúng tôi cho người đi tìm nhân viên của trạm là chị Nguyễn Thị Huê (tức Huế, sinh năm 1976, ngụ thôn Me, xã Tân Hòa) nhưng cho đến buổi chiều cùng ngày vẫn chưa gặp được chị này”, trưởng công an xã kể lại.

Chị Huê là nhân viên về phụ trách vận hành trạm bơm nước Vế từ khoảng 10 năm nay. Không tìm thấy chị này, mọi nghi ngờ, phán đoán càng dồn vào Huê.

Nạn nhân Khúc Văn Bao bị tố cáo cưỡng bức chị Huê.

Trưởng Công an xã lý giải: “Thứ nhất, vị trí phát hiện thi thể chỉ cách trạm bơm nước chừng 150 mét. Đây là khu vực vắng người qua lại, thường chỉ có chị Huê ở. Thứ hai, theo lịch thì hôm xảy ra sự việc là buổi lấy nước của xã Tân Hòa, chị Huê sẽ thức đêm để vận hành máy bơm nước cho đến sáng. Nhưng khoảng 4h sáng hôm đó, địa phương đột ngột bị mất điện khoảng 10 phút. Từ đó, công an nhận định ra rằng, sau khi giết nạn nhân, chị Huê đã lợi dụng khoảng thời gian 10 phút mất điện đó để phi tang xác nạn nhân. Lẽ ra thi thể có thể bị trôi xa hơn, nhưng do khi có điện lại, máy bơm nước chỉ chạy một lúc thì trời sáng, nên thi thể mới trôi đi được đoạn ngắn như vậy”.

Một đêm trôi qua mà không thấy nữ nhân viên vận hành trạm nước đâu, cảnh sát càng có cơ sở xác định Huê chính là kẻ tình nghi số một gây ra vụ án. Người nhà cho biết Huê đang đi thăm người ốm, trong nhà chỉ có bà mẹ già và hai đứa con nhỏ của nghi phạm. Mãi đến khoảng 13h ngày 28/4, công an mới tìm thấy và đưa được Huê về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, Huê khai, vào khoảng 1h30 phút ngày 27/4, trong lúc đang vận hành máy bơm nước, chị nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, chị thấy nạn nhân Bao xông thẳng vào trong nhà và đòi cho quan hệ tình dục. Chị Huê không đồng ý, hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc giằng co, Huê vớ được một thanh gỗ dài gần 1m đập liên tiếp vào đầu và mặt cho đến khi ông này gục xuống. Lại gần kiểm tra, phát hiện nạn nhân đã ngưng thở, Huê đã liều mình phi tang xác nạn nhân bằng cách lôi xác cùng hung khí gây án cho vào máy bơm nước, hòng để dòng nước cuốn đi.

Trạm bơm nước Vế, nơi phát hiện vết máu còn dính lại.

Ông Bao quê vốn ở thôn Me nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cưới vợ xong ông về nhà vợ ở rể. Hai người sinh được 2 người con gái, hiện các con đều đã có gia đình riêng. Vợ chồng ông gần chục năm nay đều thuộc diện hộ nghèo nhất trong thôn.

“Thương cảnh nghèo túng, chính quyền xã Canh Tân giao cho bố tôi giữ vai trò thủy nông viên của xã, nói cách khác bà Huê còn là cấp trên của bố tôi. Hằng ngày ông ra đồng tháo nước cho bà con”, con gái nạn nhân ngậm ngùi chia sẻ.

“Tôi không tin bố tôi có thói trăng hoa, đến nhà người ta để quan hệ bất chính. Bản thân ông là thủy nông viên, việc phải qua lại chỗ trạm bơm nước là chuyện thường tình. Sức khỏe vốn yếu kém, chục năm nay ông đã đi triệt sản, như vậy khó có chuyện ham muốn tình dục để cưỡng hiếp bà Huê. Tôi nghĩ trong vụ việc này ắt có uẩn khúc gì đó nên bố tôi mới thiệt mạng oan uổng. Hơn nữa một mình người đàn bà chân yếu tay mềm như bà Huê khó có thể thể giết hại bố tôi được”, con gái nạn nhân nêu nghi vấn.

Bình luận về sự việc, một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, nếu diễn biến sự việc đúng như lời khai, thủ phạm có thể chỉ chịu mức án vài tháng tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 95 Bộ luật hình sự). Hành vi của chị Huệ có đủ các yếu tố cấu thành tội này (chứ không phải tội Giết người, có thể chịu mức án tử hình).

