Người đàn ông treo cổ tự tử trên cầu dây võng

Đi tập thể dục sáng, nhiều người hoảng hốt khi thấy một nam giới chết trong tư thế treo cổ ngay trên cầu dây võng dài nhất Việt Nam.

Khoảng 6h sáng nay, nhiều người đi tập thể dục qua cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) phát hiện thi thể người đàn ông chết trong tư thế treo cổ nên điện báo cơ quan chức năng. Theo một số ngư dân, từ đêm qua họ đã thấy người đàn ông mặc áo thun khoang đen, trắng đi lại nhiều lần trên cầu.

Thi thể nam thanh niên trong tư thế treo cổ lơ lửng trên cầu. Ảnh: V.Nguyễn

Do vị trí thanh niên này thắt cổ tự tử ngay dưới lan can cầu, lơ lửng trên không trung nên phải mất khoảng 2 giờ đồng hồ, công an mới đưa được thi thể nam thanh niên khoảng 30 tuổi lên cầu, làm thủ tục khám nghiệm tử thi. Hàng trăm người hiếu kỳ tập trung kín trên và dưới cầu theo dõi vụ việc.

Đến trưa nay, công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu) cho biết chưa xác định được danh tính nạn nhân do trên người không mang theo giấy tờ và không phải là người cư trú tại phương này.

Đây là trường hợp hi hữu thắt cổ tự tử trên cầu ở Đà Nẵng. Nguyên nhân vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

V. Nguyễn