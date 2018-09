Người đàn ông ở Nghệ An tử vong vì uống rượu ngâm cây lá ngón

Chai rượu mà hai người hàng xóm ở huyện Quỳ Châu đã uống trong bữa cơm có chứa một loại độc chất từ cây lá ngón.

Ngày 20/7, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm của viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia liên quan tới vụ ngộ độc rượu tại huyện Quỳ Châu.

Theo kết quả xác minh, nguyên nhân vụ ngộ độc khiến một người tử vong và một người phải cấp cứu là do rượu ngâm rễ, thân cây rừng có hoạt chất Koumine - là hoạt chất có trong cây lá ngón.

Để tránh xảy ra những tại nạn tương tự, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm kiến nghị với Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm. Đặc biệt là trong việc sử dụng rượu, khuyến cáo người dân không sử dụng các nguyên liệu không rõ nguồn gốc để ngâm rượu uống hoặc sử dụng làm thực phẩm.

Chai rượu mà cơ quan chức năng thu giữ tại nhà anh Dần. Ảnh: Anh Thư.

Trước đó, ngày 8/7 Vi Văn Dần 32 tuổi trú xã Châu Bính (huyện Quỳ Châu) nhập viện trong tình trạng toàn thân thâm tím, huyết áp không thể đo, tim ngừng đập, đồng tử hai bên giãn. Bác sĩ ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng, 30 phút sau xác định bệnh nhân đã tử vong trước lúc tới viện.

Anh Vi Văn Sơn 33 tuổi, hàng xóm anh Dần và cùng uống rượu, cũng nhập viện trong tình trạng chóng mặt, đau đầu, kích thích vật vã. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên, hiện đã qua nguy kịch.

Gia đình cho biết tối hôm ấy anh Dần mời anh Sơn qua nhà ăn cơm uống chai rượu ngâm rễ cây rừng. 40 phút sau khi uống rượu, hai người bắt đầu thấy chóng mặt, đau đầu, rồi lịm dần. Mâm cơm lúc đó còn có một phụ nữ và đứa trẻ 9 tuổi nhưng hai người này chỉ ăn thức ăn.

Hồi tháng 3 vừa qua ba người ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cũng tử vong khi uống rượu ngâm với lá ngón.