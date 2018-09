Người đàn ông hơn 3 tạ đến bệnh viện trên xe tải 5 tấn

20 nhân viên cứu hỏa Malaysia phải mất 30 phút mới khiêng được người đàn ông nặng hơn 3 tạ từ trong nhà ra xe tải đi cấp cứu.

Sie Chie Herng được nhấc ra khỏi giường bằng một tấm vải trước khi chuyển lên miếng gỗ, khiêng ra xe tải. Ảnh: SWNS

Sia Chie Herng, 33 tuổi, sống ở huyện Sibu, bang Sarawak, phải cần một đội gồm 20 người khiêng lên chiếc xe tải 5 tấn vì thân hình nặng 317 kg của anh không vừa với xe cứu thương.

Sia, người ăn tới 30 bát mì tôm một ngày, bắt đầu không thể đi lại vào cuối tuần qua và phải nằm một chỗ trên giường, liên tục rên rỉ vì đau ngực. Theo Mirror, các nhân viên cứu hộ có mặt ở nhà Sia hôm 20/9 và phải khá chật vật mới chuyển được tấm ván gỗ anh nằm lên vào xe tải đến bệnh viện.

"Chúng tôi đến đó khoảng một tiếng sau khi nhận được điện thoại báo cấp cứu. Khi đó anh ta đang nằm trong phòng khách, không tài nào di chuyển được. Chiếc xe cứu thương lại quá nhỏ, không vừa với thân hình to lớn. Chúng tôi lập tức điều xe tải 5 tấn tới hiện trường. Do chưa xử lý nhiều trường hợp tương tự nên chúng tôi chỉ biết làm hết sức, nhưng cũng phải thừa nhận rằng chuyển một người to béo như thế không hề dễ", trợ lý giám đốc phòng Cứu hỏa Sarawak Farhan Sufyan Borhan nói.

Sau khi được điều trị vì hai chân sưng phù, hiện Sia phục hồi trong bệnh viện.

"Trước đây thằng bé có thể di chuyển chậm chạp bằng khung tập đi, nhưng sức khỏe nó yếu đi trông thấy trong ba đến bốn ngày qua. Vì thế, nó phải nằm bất động trên giường", mẹ Sia nói.

Một người bạn tên Afiq Mayang miêu tả Sia là một người đàn ông tốt, thích xem thể thao và phim ảnh.

"Tuy nhiên cậu ấy lại đặc biệt thích ăn. Có ngày cậu ấy ăn 20 đến 30 bát mì với thịt, sau đó ăn cả kem và sữa trứng nữa. Ai cũng mong cậu ấy chóng khỏe", Afiq nói.

Hướng Dương