Người đàn ông giận vợ, lùi xe cán chết người

Đối đầu xe vợ ở đường ngược chiều, Đoàn Đình Sơn (Nghệ An) đôi co gần một phút, trước khi lùi ôtô khoảng 30 m, gây tai nạn.

Ngày 3/5, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết chiều 30/4, Đoàn Đình Sơn (34 tuổi, trú phường Đông Vĩnh) điều khiển xe bán tải màu xám đi vào làn đường ngược chiều ở đường Quang Trung để chặn đầu ôtô 4 chỗ màu đỏ do vợ Sơn điều khiển.

Chiếc xe bán tải do Sơn điều khiển chặn đầu ôtô 4 chỗ màu đỏ (khoanh vòng đỏ) đi đúng làn đường. Ảnh: Cắt từ video.

Nhà chức trách cho hay, khi hai ôtô đối đầu, Sơn rời khỏi xe để tiến đến xe của vợ. Sau khi đôi co với vợ khoảng gần một phút, Sơn quay trở lại xe của mình và bất ngờ lùi xe. Xe bán tải lùi với tốc độ cao khoảng 30 m, cán trúng một phụ nữ 60 tuổi đang đạp xe.

Sau khi gây tai nạn, Sơn xuống xe cùng với một số người khác đưa người này đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Làm việc với cơ quan điều tra, Sơn khai do mâu thuẫn với vợ nên điều khiển xe đi vào đường ngược chiều nhằm chặn xe của vợ. Chiếc xe bán tải gây tai nạn được Sơn mượn của người khác.

"Sơn bị tạm giữ hình sự với hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 (Bộ luật Hình sự 2015)", cán bộ Công an thành phố Vinh cho biết.

Vợ của Sơn cũng được nhà chức trách mời làm việc để phục vụ điều tra. Vụ án đang được làm rõ.

Diễn biến vụ tai nạn