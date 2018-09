Người đàn ông có sỏi bàng quang to nhất từ trước đến nay

Nhiều năm tiểu ra máu nhưng ông Đực không đi khám. Khi sức khỏe suy kiệt, ông đến bệnh viện thì phát hiện có sỏi nặng gần 1 kg.

Viên sỏi nặng gần 1 kg được lấy ra khỏi bàng quang bệnh nhân. Ảnh: M.T.

Trao đổi với Ngoisao.net chiều 8/10, bác sĩ Phạm Tấn Bay, Giám đốc bệnh viện Bình Dân TP Long Xuyên (An Giang) cho biết lần đầu tiên thấy viên sỏi to như quả bưởi, nặng 950 gram trong bàng quang bệnh nhân Nguyễn Văn Đực ở xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn (An Giang).

Theo ông Đực, hơn 10 năm trước thường xuyên đau bụng âm ỉ, tiểu gắt, ra máu nhưng không có điều kiện đi khám vì cuộc sống khó khăn. Tuần trước ông tiểu ra máu rất nhiều, sức khỏe suy kiệt nên mượn tiền hàng xóm lên Bệnh viện Bình dân Long Xuyên siêu âm vào ngày 5/10.

Hình ảnh X-quang cho thấy viên sõi chiếm hết bàng quang, chèn ngang đường tiểu. Ảnh: M.T.

Bác sĩ chẩn đoán người đàn ông 59 tuổi này bị sỏi bàng quang rất to. Kíp mổ tối cùng ngày do bác sĩ Vũ Văn Ty (Bệnh viện Bình Dân TP HCM) cùng ông Bay thực hiện đã lấy được viên sỏi nặng 950 gram, kích thước 12 x 10 x 9 cm.

Sau 4 ngày phẫu thuật, sức khỏe ông Đực dần bình phục, tự đi lại được. Theo bác sĩ Bay, 2 năm nay đơn vị kết hợp với Bệnh viện Bình Dân TP HCM phẫu thuật sỏi thận, sỏi bàng quang nhưng không gặp trường hợp nào có viên sỏi to như của ông Đực.

Sức khỏe ông Đực hồi phục sau ca phẫu thuật tối 5/10. Ảnh: M.T.

"Hơn 10 năm trước, bệnh viện từng phẫu thuật lấy viên sỏi thận to nhất là 260 gram", ông Bay cho biết thêm.

