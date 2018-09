Người đàn ông chết trên ôtô vẫn bật xi nhan giữa đêm

Nửa đêm, thấy chiếc xe bật đèn xi nhan nhưng không di chuyển, người dân lại gần thì phát hiện ra tài xế đã chết.

Chiều 20/7, Công an huyện Thanh Trì, TP Hà Nội cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện tử vong bên trong chiếc xe ô tô 4 chỗ tại khu vực thôn 3, xã Vạn Phúc.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 19/7, thấy chiếc xe ôtô 4 chỗ, bật đèn xi nhan không chịu di chuyển, người dân lại gần kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện người ngồi bên trong xe đã tử vong.

Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông tử vong bên trong xe ô tô thuộc xóm 3 xã Vạn Phúc.

Tại hiện trường, tài xế xấu số nằm trong xe, người ngả về ghế bên cạnh, một chân để trên chỗ lái. Danh tính lái xe được xác định là Chử Bá Thanh Lâm (sinh năm 1986), trú tại thôn 2, xã Vạn Phúc. Nạn nhân đã có vợ và một con. Tối trước ngày xảy ra sự việc đau lòng, anh Lâm có đi sinh nhật bạn nhưng không thấy về.

Ông Nguyễn Yên, Chủ tịch xã Vạn Phúc cho biết: “Nạn nhân là người địa phương, làm nghề lao động tự do đã có vợ và một người con. Chiếc xe ôtô 4 chỗ không phải của gia đình mà mượn của một người khác”. Chiều cùng ngày, người nhà đã tổ chức an táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

Chiếc xe ô tô được xác định không phải của gia đình nạn nhân.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an phường Vạn Phúc phối hợp với Công an huyện Thanh Trì tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện thương tích trên người nạn nhân.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an xác định, nguyên nhân chết của nhận nhân Lâm là do ngạt khí. Về thông tin gia đình cung cấp, trước khi ra khỏi nhà, nạn nhân có đeo sợi dây chuyền ở cổ nhưng khi phát hiện xác lại không thấy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ trong thời gian tới. Vụ việc đang được công an huyện Thanh Trì tiếp tục điều tra làm rõ.

