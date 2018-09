Người đàn ông chết ngồi bên đường, tay cầm điện thoại

Anh Hiêm được phát hiện tử vong trong tư thế ngồi gục mặt xuống đường, trên đầu có một vết thương khá sâu nghi do bị đánh.

Khoảng 6h30 sáng ngày 28/8, bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và một số người dân đi tập thể dục buổi sáng khi đến đoạn đường Phạm Ngọc Thạch phát hiện vật lạ bên đường, kiểm tra xung quanh thì thấy thi thể người đàn ông tử vong trong tư thế bất thường.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Đồng Phú đã có mặt điều tra khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường, danh tính nạn nhân được xác định là anh Apdolro Hiêm (35 tuổi, dân tộc Chăm, quê An Giang).

Anh Hiêm được xác định tử vong trong tư thế ngồi gục xuống mặt đường, một chân duỗi thẳng ra ngoài, một chân co lại. Trên người nạn nhân mặc quần tây, áo sơ mi, chân đi giày đen, trên lưng đeo balô, đầu đội mũ vải. Lúc tử vong, trên tay anh Hiêm vẫn đang cầm chắc điện thoại dí sát vào tai, trên đầu nạn nhân có một vết thương khá sâu nghi do bị đánh.

Anh Dắc (ngụ khu phố Tân Liên), anh trai nạn nhân, cho biết vào tối ngày 27/8 Hiêm từ quê lên nhà trọ của anh Dắc chơi và xin tiền anh để đi thăm bạn gái. Khi anh Dắc nói không có tiền, anh Diêm liền bỏ đi ra ngoài cho đến khi phát hiện tử vong.

Theo Công An TP HCM