Người đàn bà đâm xuyên sọ bé trai đang chữa tâm thần

Trong trại giam bà Vân có nhiều biểu hiện của bệnh thần kinh, đập phá, la hét khiến công an phải đưa đi cấp cứu nhiều lần.

Thượng tá Trần Văn Vụ - Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long - hôm 31/8 cho biết nghi phạm Nguyễn Thị Vân (51 tuổi) bị đưa đi điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Đây là người đâm bé trai 11 ngày tuổi, con của sản phụ Võ Thị Hồng Duyên (ngụ huyện Vĩnh Liêm).

"Bà Vân có dấu hiệu bệnh tâm thần, có sổ điều trị ở địa phương. Khi về trại tạm giam bà ta tiếp tục đập phá, la hét khiến chúng tôi phải đưa đi cấp cứu mấy lần", thượng tá Vụ nói và cho hay thời gian điều trị, theo dõi bệnh trạng tương đối dài, khi nào bệnh việc xác định bà Vân ổn định mới giám định tâm thần.

Nghi can Ngu​yễn Thị Vân đang điều trị tâm thần.

Ông Ngô Văn Chiến, Trưởng ấp Tân Lễ 2 (xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) - nơi bà Vân sinh sống - cho biết bà này được hưởng trợ cấp xã hội, diện người khuyết tật (thần kinh) với mức 270.000 đồng mỗi tháng ở địa phương. Chồng bà đã mất, nhà có một công đất (1.000 m2) trồng dừa, vừa thoát nghèo nhờ cậu con trai duy nhất 25 tuổi có việc làm. Hàng ngày bà Vân hay đi xin tiền, gạo, thức ăn… Khi lên cơn bà này nói nhảm và chửi bới hàng xóm.

Theo điều tra ban đầu, bà Vân tổ chức đám hỏi cho con trai thì bị gia đình sui gia chê tâm thần, không chịu ngồi chung. Chiều 7/8, bà mang theo con dao mà gia đình mượn của hàng xóm (để mổ heo trong tiệc làm đám hỏi con trai) đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Tiếp đó bà Vân đến phòng mẹ con chị Duyên xin ngủ nhờ. Trong đêm, con trai chị Duyên đi vệ sinh, bà này sang phụ thay tã. Đến 3h30 ngày 8/8, lúc mọi người đang ngủ thì bà Vân bất ngờ lấy dao đâm con trai 11 ngày tuổi của chị Duyên.

Bà Vân bị bắt ngay sau đó và có biểu hiện bất thường, định tự tử nhưng được phát hiện, can ngăn. Hai hôm sau, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố, bắt giam bà Vân về hành vi Giết người. Bước đầu bà này khai do buồn sui gia chê mình khùng, muốn chết nên phải giết bé trai "để người nhà thằng nhỏ giết lại".

Bé trai bị đâm xuyên não, dao ghim trên mặt. Sau hơn 20 ngày chữa trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, bé đã phục hồi kỳ diệu và được xuất viện.

