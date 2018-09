Người đàn bà bị 'đòi quà' bằng súng tố ngược người tình

Trước thông tin bị ông Tam nổ súng truy sát vì không đòi được tài sản đã gửi, chị Hồng cho hay "chồng" vốn không có tiền, nghiện bài bạc, vay nợ.

Nằm điều trị vết thương còn rỉ máu tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang chiều 24/8, chị Hồng - bị người tình là cán bộ kiểm lâm Đoàn Văn Tam truy sát bằng súng - cho biết mấy hôm nay rất buồn khi nghe thông tin ông Tam khai động cơ gây án là vì không đòi lại được tài sản đã đưa chị giữ.

Giọng mệt mỏi, chị Hồng bảo quen với ông Tam hơn 3 năm trước. Khi đó, chị nuôi trồng thủy sản ven bờ, Tam giúp lo các giấy tờ. Sau thời gian tìm hiểu, thấy cán bộ Hạt kiểm lâm An Minh - An Biên sống có tình nghĩa, hiền lành nên chị quyết định sống chung.

Chị Hồng với vết thương do người tình bắn. Ảnh: A.X

"Anh ấy nói mình khá giả nhưng là ảnh gạt mọi người. Tam 2 lần mượn xe máy của tôi đi cầm rồi chuộc lại. Lần thứ ba Tam mượn, nói là cầm vài triệu lấy tiền đi học. Tôi nghĩ sống với nhau có nghĩa có tình nên đồng ý", chị Hồng kể.

Khá lâu không thấy "chồng" chuộc xe (mua 38 triệu đồng) về, chị nhiều lần nhắc nhưng Tam lảng tránh. Cũng trong thời gian này Tam lần lượt mượn tiền của mẹ, cậu và dì của chị Hồng tổng cộng 18 triệu đồng. "Còn xe của tôi ảnh tuyên bố cầm 22 triệu để trả nợ cá độ bóng đá. Ngay cả một chỉ vàng để dành được tôi cũng đưa Tam xoay sở", chị này nói.

Chị Hồng thừa nhận Tam cũng bỏ tiền chăm lo cuộc sống chung nhưng không có chuyện đưa chị cất giữ tài sản. Căn nhà mẹ con chị đang ở mưa dột tứ bề, gần sụp xuống sông còn không có tiền sửa nữa. Thời gian ở Rạch Giá gần nửa năm, nhiều lúc thiếu thốn, Tam kêu chị mượn tiền người thân, bạn bè. Khi không còn cách xoay sở, chị xin chân phụ việc trong một nhà nghỉ.

Buồn chuyện tình cảm, cuộc sống khó khăn, chị lên Đồng Nai làm công nhân. Mới đây, Tam gọi điện kêu chị về, hứa sẽ chuộc xe và mong muốn làm lại từ đầu.

"Khi anh ấy đến với tôi không mang tài sản gì, tôi cũng không giàu có, chỉ nghĩ đơn giản là tình nghĩa với nhau. Gia đình tôi coi ảnh như người nhà. Giờ đến nước này tôi mong ảnh nhìn nhận sự thật, đừng nói xấu về gia đình tôi cho mọi người thêm buồn. Tôi trọng tình nghĩa, sẵn sàng bãi nại cho anh", chị Hồng nghẹn giọng.

Nơi xảy ra vụ nổ súng truy sát.

Luôn túc trực bên giường bệnh, bà Hoa (mẹ nạn nhân) cho hay, do gần đây có người thân bệnh nặng nên đến Hạt kiểm lâm An Minh - An Biên tố cáo việc Tam nợ tiền, yêu cầu trả. Tam kêu bà đưa 6 triệu đồng sẽ chuộc xe về nhưng sau đó “lặn mất”. Cơ quan Tam phải ứng trả cho bà 2 triệu.

"Hôm 17/8 Tam hẹn mẹ con tôi lên cơ quan để trả tiền. Hồng ngồi ở quán nước, tôi vào thì Tam bảo muốn gặp con gái tôi. Một số người trong cơ quan nó kêu tôi đừng bảo Hồng qua, nguy hiểm", bà Hoa kể.

Ngay sau đó Tam tiến về quán nước, bà Hoa chạy theo nhưng chưa đuổi kịp thì anh ta rút súng bắn liên tiếp khiến chị Hồng ngã nhào. Người mẹ lao vào lôi Tam ra cũng bị anh ta nổ súng nhưng không trúng nên đánh vào đầu bà. Hồng vào cứu mẹ liền bị đánh túi bụi.

"Sau đó nó quay lại cơ quan rồi trở lại ngay. Mẹ con tôi trốn trong buồng của chủ quán nước, tay con gái tôi chảy máu lênh láng nhưng không dám rên la. Tam vừa bước vào buồng thì có điện thoại gọi, nó bước ra ngoài nghe thì công an ập đến tước súng. Con Hồng bị bắn 4 phát vào tay được mọi người đưa đi cấp cứu", người mẹ kể.

Tam tại cơ quan điều tra.

Công an Kiên Giang cho biết đã khởi tố Tam về hành vi Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bước đầu, Tam cho biết không đòi được tài sản đã đưa cho chị Hồng nên gây án nhưng sau đó thay đổi lời khai.

Theo Tam, do khó khăn nên lấy xe máy (hai người chung tiền mua) đem cầm 22 triệu đồng. Đưa chị Hồng 2 triệu, số còn lại Tam trả nợ. Gần đây, giữa họ có mâu thuẫn nên Tam về khu tập thể cơ quan ở, còn Hồng về nhà mẹ ruột ở xã Tân Thạnh, huyện An Minh.

Bị mẹ con Hồng nhiều lần đòi tiền, anh ta mượn bạn bè để chuộc xe nhưng không được. Hôm hẹn mẹ con chị Hồng ở quán nước, bị họ làm dữ nên Tam tức quá chạy về đơn vị lấy khẩu súng rulo (không phải K54 như thông tin ban đầu) cùng 12 viên đạn rượt bắn người tình…

Về nguồn gốc khẩu súng, Tam nói mượn của người bạn là cán bộ ấp 7 Biển, xã Nam Thái A, huyện An Biên. Làm việc với cơ quan điều tra, ông này cho biết khẩu súng đó do người dân đào được, giao nộp. Lúc Tam là cán bộ kiểm lâm quản lý rừng phòng hộ ven biển An Minh - An Biên đã mượn súng rồi nói bị hư, không trả lại.

VnExpress

* Tên mẹ con nạn nhân đã thay đổi