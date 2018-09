'Người có khuôn mặt bà già' bất ngờ trẻ lại

Mới đây khi xuất hiện với gương mặt đã được dao kéo, Sonyong Moon khiến không ít người kinh ngạc bởi sự thay đổi quá ngoạn mục.

Sonyong Moon trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Asia One

Xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế "Let Me In', Moon Sonyong (người Hàn Quốc) khiến nhiều người bất ngờ với vẻ xinh đẹp, tươi tắn sau khi tiến hành đại tu nhan sắc. Dù mới 29 tuổi nhưng cô dễ bị nhầm là đã ngoài 40 bởi những đặc điểm già nua, hốc hác trên khuôn mặt.

Moon tâm sự từ khi còn là thiếu niên, cô nhiều lần thấy tổn thương lòng tự trọng khi bị bạn bè chế nhạo là "Người có khuôn mặt bà già". Theo Rocketnews24, tình trạng này vẫn tiếp diễn đến khi cô ở độ tuổi 20.

Thậm chí vì gương mặt kém hấp dẫn đó mà Moon bị các nhà tuyển dụng gây áp lực để cô bỏ việc bởi người ta xem cô như kẻ chướng tai gai mắt trong văn phòng.

Moon cho biết trước khi dao kéo, da và răng cô gặp vài vấn đề. Tổng chi phí phẫu thuật lên đến 100.000 USD, bao gồm nâng mũi, chỉnh răng và tiêm botox lên mặt.

