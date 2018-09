Người chở tôn trong vụ bé trai tử vong ở Hà Nội được tại ngoại

Ông Đinh Ngọc Thạch, lái xe xích lô chở tôn đỗ ven đường làm bé trai 10 tuổi va vào tử vong, đã được tại ngoại, ông xúc động bế cháu ngoại trở về nhà.

18h30 ngày 6/10, Đinh Ngọc Thạch (52 tuổi, tên gọi khác là Bình, quê Hà Nam), bị can trong vụ cháu Trần Minh Hoàng (10 tuổi) tử vong do va vào xe chở tôn đã được cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho tại ngoại.

Trước đó, cơ quan điều tra quận đã khởi tố, bắt tạm giam ông Thạch để điều tra làm rõ tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Sau khi gia đình bé Hoàng có đơn xin giảm hình phạt cho ông Thạch và xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án, Công an quận Hoàng Mai đã quyết định cho phép ông Thạch tại ngoại.

Ông Thạch hạnh phúc bế cháu ngoại sau khi được cơ quan điều tra cho tại ngoại trở về gia đình.

Ngay từ chiều cùng ngày, vợ, con, cháu và đồng đội từng trong quân ngũ đã tới trụ sở Công an quận Hoàng Mai chờ đợi ông Thạch được cơ quan điều tra cho tại ngoại về đoàn tụ với gia đình.

Đến khoảng 18h cùng ngày, người thân bị can bị Thạch được gọi vào trụ sở cơ quan Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, để làm các thủ tục pháp lý cần thiết, nhằm bảo lãnh cho người chở xe xích lô được tại ngoại. Ông Thạch rời nhà tạm giam của cơ quan Công an quận Hoàng Mai đoàn tụ cùng người thân và đồng đội. Ông Thạch xúc động: "Cám ơn mọi người trong những ngày qua, luôn bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tôi để tôi được tại ngoại".

Hiện trường vụ tai nạn trước đó.

Trước đó, vào 14h40 chiều 23/9, trước cửa nhà số 66 đường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn khiến cháu Trần Minh Hoàng tử vong.

Theo một số người dân kể lại, khi gặp tai nạn, cháu Trần Minh Hoàng đi xe đạp thiếu quan sát nên đã va vào tấm tôn sắc nhọn của xích lô dừng cạnh đường. Sau va chạm, cháu Hoàng bị phần tấm tôn thò ra cứa vào cổ chảy rất nhiều máu. Người dân trong khu vực cùng người nhà đã đưa cháu Hoàng vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo Dân Việt