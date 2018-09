Người bị vợ chém vì 'đòi yêu' không muốn giám định thương tật

Từ ngày có con, vợ chồng anh Đông liên tục bất hòa vì chuyện 'chăn gối', từng kéo nhau tới công an xã để giải quyết.

Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết hiện chưa xử lý hình sự Lô Thị Đông (33 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lạc) về hành vi cố ý gây thương tích do nạn nhân từ chối giám định thương tật.

Luật sư Vũ Văn Đồng (Đoàn luật sư Hà Nội) cho hay theo khoản 2, điều 104 Bộ luật hình sự, nếu người chồng không có đơn yêu cầu khởi tố và không chịu dám định thương tật thì cơ quan điều tra không thể khởi tố nghi can. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt nếu xét thấy gây ảnh hưởng chung đến trật tự xã hội, cơ quan công an vẫn khởi tố.

“Vụ việc Lô Thị Đông có yếu tố nhạy cảm là quan hệ gia đình. Theo tôi không nên hình sự hóa mà xử phạt hành chính là hợp lý", ông Đồng nói.

Con dao chị Đông gây án.

Cơ quan điều tra xác định, đêm 10/9, anh Lô Văn Đông đi làm xa về muốn gần gũi vợ nhưng bị từ chối. Lô Thị Đông sau đó bảo chồng ra ruộng cách nhà gần nửa cây để bẻ ngô cho kịp phiên chợ sớm. Tại ruộng, người chồng vẫn muốn "yêu vợ" song tiếp tục bị khước từ. Anh này khống chế vợ và trong lúc giằng co đã bị vợ cầm dao gây án. Thấy chồng bất tỉnh tưởng đã chết, chị Đông kéo lê với ý định phi tang vào cống nước gần đó. Tuy nhiên, nạn nhân tỉnh lại, kháng cự.

Chín năm trước anh Đông kết hôn với người đàn bà hơn 4 tuổi, có con riêng 6 tuổi. Cuộc sống của đôi vợ chồng người dân tộc Thái nghèo khó, trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng, thu nhập dựa vào vài sào lúa và nương ngô.

Khi đứa con ngày một lớn, hai vợ chồng thường xảy ra to tiếng do không hòa hợp chuyện chăn gối. Chị Lô Thị Đông nhiều lần từ chối ngủ chung giường với chồng. Theo người thân, anh Đông tính tình thật thà đến mức "thái quá", được gọi là "chàng khờ".

Ngôi nhà vợ chồng anh Đông.

Ông Lô Văn Cương, Trưởng công an xã Nghĩa Lạc cho biết, vài năm trước vợ chồng anh Đông có mang nhau tới trụ sở công an nhờ giải quyết mâu thuẫn tình cảm gia đình nhưng đã được hòa giải. Những lần sau đó khi tiếp tục "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", cán bộ trong thôn đã liên tục can thiệp.

"Anh Đông tính tình thật thà, chăm chỉ làm việc nhưng nhiều lúc hay quá chén. Gia đình thuộc hộ nghèo của xã", ông Cương nói.

Theo trưởng công an, sau khi bị vợ chém, anh Đông mất 20 ngày điều trị tại bệnh viện.

VnExpress