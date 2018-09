Người bệnh bị cắt chân do bác sĩ thiếu kinh nghiệm

3 ngày sau khi được bác sĩ chẩn đoán 'chấn thương phần mềm', chân của người bệnh tím tái rồi hoại tử.

Gia đình anh Lê Hoàng Lâm sinh năm 1989 ngụ ở Mộc Hóa (Long An) cho biết, anh này bị ngã khi điều khiển xe gắn máy. Sau tai nạn, chân phải của Lê sưng to kèm đau nhức. Lo bị gãy xương, anh được người nhà đưa đến bệnh viện Mộc Hóa (Long An) thăm khám.

Bệnh nhân phải tháo bỏ một đoạn chân dù trước đó bác sĩ chỉ chẩn đoán tổn thương phần mềm.

Khẳng định tổn thương khá nghiêm trọng, các bác sĩ ở bệnh viện tuyến huyện đã đặt nẹp ngoài cố định chân, truyền dịch rồi chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Long An. Tuy nhiên do thấy chân của con mỗi lúc một sưng to và đau dữ dội hơn, phụ huynh quyết định vượt tuyến lên thẳng bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM.

Tại bệnh viện, bệnh nhân tiếp tục bị đau dữ dội, chân phải sưng phù và lạnh bất thường, người bệnh được một bác sĩ khám và chỉ định chụp X-quang kiểm tra. Sau khi xem kết quả, bác sĩ này kết luận bệnh nhân bị “chấn thương phần mềm gối phải” nên cho uống thuốc về nhà uống và hẹn tái khám sau một tuần.

Được bác sĩ cho xuất viện, nghĩ bệnh không nghiêm trọng, bệnh nhân về quê uống thuốc nhưng 3 ngày sau đó, tình trạng đau nhức vẫn không giảm mà chân còn tím tái và không cử động được. Gia đình vội vã đưa người bệnh trở lại TP HCM nhờ kiểm tra.

Thăm khám và thực hiện kiểm tra hình ảnh, bác sĩ thông báo chân của bệnh nhân đã bị hoại tử do tắc động mạch cần phẫu thuật cắt bỏ gấp nếu không sẽ khó giữ được tính mạng. Người bệnh sau đó bị tháo bỏ 1/3 chân phải. Vụ việc khiến gia đình bức xúc cho rằng bác sĩ đã tiên lượng không đúng về tình trạng tổn thương dẫn đến chân bị hoại tử.

Ngay sau đó, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TP HCM đã lập hội đồng chuyên môn và thừa nhận, ở khâu chẩn đoán, bác sĩ đã chưa đánh giá đầy đủ tổn thương ở vùng gối dẫn đến chưa tiên lượng được diễn tiến phức tạp của tổn thương động mạch kheo.

Kết luận chuyên môn khẳng định bác sĩ hạn chế kinh nghiệm và xử trí, tuy nhiên bệnh viện cho rằng về mặt khách quan, đây là tổn thương hiếm gặp, thêm nữa do bệnh nhân đã được sơ cứu từ tuyến trước nên các triệu chứng không rõ...

Chiều 27/7, đại diện gia đình bệnh nhân cho biết đã nhờ luật sư tư vấn và có khả năng sẽ khởi kiện. "Nếu bác sĩ chẩn đoán đúng thì con trai tôi đã không mất chân. Chúng tôi không hài lòng với cách giải quyết của bệnh viện. Gia đình cũng đã chuyển vụ việc đến Bộ Y tế", bố của bệnh nhân nói.

Nhận được thông tin, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế TP HCM khẩn trương xác minh. Bộ cũng nhắc nhở bệnh viện cần phải xác định rõ nguyên nhân xảy ra sự cố, chấn chỉnh các hoạt động chuyên môn của bệnh viện và nghiêm khắc xử lý tập thể, cá nhân nếu có sai phạm và báo cáo trước ngày 31/7.

