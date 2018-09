Ngồi ở hồ Tây, thiếu nữ thất tình bị lừa mất xe

Thấy cô gái trẻ buồn chuyện tình cảm ngồi ở hồ lúc đêm khuya, Trường đến tâm sự và lừa lấy mất chiếc xe máy.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can đối với Vũ Đình Trường (32 tuổi) ở Thường Xuyên, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 3h ngày 8/1, do có một số mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với bạn trai, chị Nguyễn Thị My (19 tuổi, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) một mình đi xe máy ra khu vực hồ Tây (thuộc địa bàn phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) ngồi.

Cùng lúc đó, Vũ Đình Trường đi xe ngang qua. Thấy cô gái trẻ ngồi một mình lúc đêm hôm, Trường dừng xe hỏi chuyện. Đang trong tâm trạng bức xúc, buồn chán nên My tâm sự hết chuyện cãi nhau với bạn trai cho Trường nghe. Nhận thấy cô gái thật thà, dễ tin người, Trường nảy sinh ý đồ lừa lấy chiếc xe máy.

Ngồi ven hồ, thiếu nữ thất tình bị lừa mất xe máy.

Trường giới thiệu là bảo vệ hồ Tây, đang đi tuần tra. Sau đó, Trường giả vờ “đi tuần” một lúc rồi quay lại chỗ cô gái ngồi. Trường nói vừa về chốt bảo vệ, kể chuyện cho mọi người cùng cơ quan nghe. Mọi người không tin nên thách nếu Trường mượn được xe máy của My về, sẽ khao một bữa ăn sáng.

Thấy cô gái lưỡng lự, Trường nói sẽ để lại chiếc xe máy của anh ta lại làm tin, anh ta chỉ “mượn” xe máy một lúc rồi quay lại đổi xe, đồng thời mời cô đi ăn sáng luôn. My đồng ý cho Trường mượn xe.

Tuy nhiên ngồi chờ đến khi trời sáng không thấy Trường quay lại, My mới biết bị lừa nên mang chiếc xe máy của hắn để lại tới Công an phường Yên Phụ trình báo. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định chiếc xe máy của Trường để lại là xe tang vật trong một vụ án trộm cắp xảy ra trước đó tại địa bàn quận Ba Đình.

Đầu tháng 4, cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ xác định, sau khi chiếm đoạt chiếc xe máy của My, Vũ Đình Trường đã sử dụng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại huyện Thường Tín, Hà Nội và bị Công an huyện Thường Tín bắt giữ. Hiện Trường đang bị tạm giam tại Trại giam số 3 Công an TP Hà Nội.

Tiến hành ghi lời khai, Vũ Đình Trường đã khai nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe máy của My. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi