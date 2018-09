Ngôi làng ai cũng sợ trúng xổ số

Rất nhiều người trúng xổ số ở khu chợ này gặp phải các tai ương như làm ăn thất bát, gia đình ly tán, thậm chí là chết chóc.

Khu chợ Nhựt Tảo (thuộc ấp 1, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, Long An) dài chưa đầy 500 m, nhưng 15 năm trở lại đây có gần 20 người có trúng xổ số. Trong đó, nhiều người trúng luôn số độc đắc. Thế nhưng, càng kỳ lạ hơn khi rất nhiều người bỗng “đổi đời” sau một đêm, đã nhanh chóng gặp vận hạn. Kẻ thì kinh doanh thất bại, vỡ nợ; người thì gia đình, vợ con ly tán. Từ đây, những lời đồn thổi tam sao thất bản càng được nhân rộng, khiến cả một miền quê bỗng nhiên… sợ được “lộc trời”.

Về chợ Nhựt Tảo, nhiều câu chuyện ly kỳ về việc người dân ở đây liên tục trúng số khiến người từ xa đến không khỏi bất ngờ. Theo đó, những gia đình liên tục được thần tài gõ cửa, cứ tiêu hết tiền thì lại trúng số. Có trường hợp, mấy lần trúng độc đắc, năm trước chồng trúng, năm sau lại đến phiên của vợ. Những người dân ở khu chợ cho biết, trung bình cứ cách một nhà lại có một hộ trúng số. Vì thế, người ta cho rằng khu chợ quê này giàu có nhất đất Long An cũng là nhờ vé số.

Mới đây nhất, ngày 15/3, ở ấp 1, xã Nhựt Tân, hai người vừa may mắn được thần tài gõ cửa. Đó là gia đình ông Tấn Lộc và Nguyễn Văn Lâm. Trong vòng một năm trở lại đây, xã An Nhựt Tân đã có 6 người trúng số, trong đó, 3 người trúng độc đắc.

Bà Bé, người gốc Bến Tre, có thâm niên bán xổ số ở ngã 3 chợ Nhựt Tảo được hơn 10 năm. Hôm ấy, còn gần 30 phút nữa là đến giờ đài quay số trúng thưởng, bà vẫn bị ế 6 vé. Trời xế chiều nhưng vẫn nắng như đổ lửa, mồ hôi túa ra thấm ướt đẫm áo người phụ nữ già. Đứng mãi ở ngã ba cũng không ai mua, bà Bé bèn xuôi về bến Vàm Cỏ Đông để chào khách qua sông.

Hôm đó, tình cờ thế nào, ông Tấn Lộc và anh Lâm đi đến đầu đường rẽ thì cả hai bị ngã xuống đường. Đúng lúc ấy, bà Bé đi ra mời hai người khách mặt nhăn nhó vì đau. Ông Tấn Lộc thương tình bèn mua hai vé, còn anh Lâm lấy 4 vé còn lại. Mua xong, anh Lâm còn bảo: “Tôi hôm nay đen cả ngày, mua thử tờ vé số xem đời mình có hên không”. Không ngờ, hôm ấy ông Lộc, trúng một giải độc đắc và một tờ an ủi được 1,6 tỷ đồng. Còn anh Lâm trúng 4 vé an ủi được 400 triệu đồng.

Những người dân ở chợ Nhựt Tảo dường như e ngại việc trúng xổ số.

So với những người từng trúng số trước đây, thì số tiền thưởng trên chẳng đáng để kể, vì ở chợ Nhựt Tảo có người từng trúng 3-4 tỷ đồng. Người đầu tiên đổi vận ở bến chợ là ông Thạch Cảnh Tâm (sinh năm 1967). Ông Tâm người gốc Long Xuyên, ông nghèo đến nỗi tiền cưới vợ cũng không có. Như một “giấc mơ trưa”, vào năm 1991, ông bỗng biến thành tỷ phú vì trúng một lúc 42 tờ vé số độc đắc.

Hôm ấy, Thạch Cảnh Tâm đã mua 42 tờ vé số, và chính những tờ vé số đó đã thay đổi vận mệnh cuộc đời người đàn ông nghèo khổ ấy. Ngày ông Tâm với 3 người thân lên ngân hàng lĩnh giải, 4 người họ đã phải đếm tiền trong 2 ngày mới xong .Với 2,2 tỷ đồng tiền thưởng vào thời điểm ấy, nhiều người cho rằng Tâm là người giàu nhất tỉnh Long An. Có tiền ông Tâm đã mua đất xây nhà, mở quán cà phê kinh doanh, thành lập hợp tác xã vận tải đầu tiên ở huyện Bến Lức.

Một gia đình khác cũng được thần tài gõ cửa là ông Trần Văn Mười (50 tuổi), dân địa phương hay gọi ông là Mười “Bia”. Hoàn cảnh của ông Mười cũng chỉ hơn Tâm ở chỗ là có mảnh đất để cắm dùi. Nếu Tâm trúng một lần duy nhất trong đời, thì ông Mười lại trúng đến 3 lần, mỗi lần 500 triệu đồng. Một buổi sáng bà Thắm, vợ ông, đi thể dục ở trong khu di tích thì có người bán vé số vào mời mua, bà mua giúp cho người ta một tờ của đài Sóc Trăng. Không ngờ, tấm vé độc đắc 1,5 tỷ đồng.

Người dân ở chợ Nhựt Tảo cho biết, mỗi ngày người dân nơi đây, ít nhất cũng phải mua 100.000 đồng tiền vé số, cũng có người mua tới từ 400.000 đến 500.000 đồng. Nhưng một nghịch lý khó giải thích, đó là người dân khu chợ Nhựt Tảo vừa mong trúng số nhưng cũng rất…sợ “lộc trời”.

Cả ba người đầu tiên ở khu chợ được thần tài gõ cửa là Thạch Cảnh Tâm, Mười "Bia", Phạm Văn Thái đều có kết cục quá bi ai. Thảm thương nhất có lẽ là ông Phạm Văn Thái, sau khi trúng số, ông đã bị tai nạn giao thông chết bất đắc kỳ tử.

Lần đó, ông Thái đi về Vĩnh Hưng (huyện Mộc Hóa, Long An) ăn cưới người họ hàng, khi đến ngã 3 Vĩnh Hưng ông mua 5 vé của người bán số ven đường. Lấy vốn từ 5 vé số ấy, ông Thái mua thuyền đi thu mua thóc khắp các tỉnh miền Tây. Khi công việc đang thuận buồm xuôi gió thì đúng 3 năm sau ngày trúng số, ông chết vì tai nạn giao thông. Điều kỳ lạ, nơi ông gặp nạn chính là nơi ông mua 5 tờ vé số ngày trước. Người nhà của ông cho biết, hôm ấy ông Thái cũng đi lên Vĩnh Hưng ăn để ăn cưới.

Khi cái chết bí ẩn của ông Thái chưa hết ám ảnh thì người ta nghe tin ông Thạch Cảnh Tâm vỡ nợ. Lúc lĩnh 2,2 tỷ tiền giải thưởng năm 1991, ông Tâm kinh doanh cà phê. Sau đó, ông thành lập hợp tác xã vận tải Bến Lức. Việc làm ăn của Tâm khá thuận buồm xuôi gió, nhiều người tưởng rằng với cái đà này chẳng mấy đất Long An lại có “công tử Bạc Liêu”. Ai ngờ, khi nấm mồ ông Thái vừa xanh cỏ thì ông Tâm tuyên bố vỡ nợ với số tiền lên tới 17 tỷ đồng. Bi đát hơn, ông Tâm và vợ phải đưa nhau ra tòa, đường ai lấy đi.

Ông Mười "Bia" thì có phần may mắn hơn vì không đến nỗi mất mạng hay tan nát gia đình. Ông Mười 3 lần trúng số 1,5 tỷ đồng và một lần vợ ông trúng giải độc đắc. Sau khi lĩnh tiền, ông mở đại lý bia và nước giải khát đầu tiên ở đất Tân Trụ. Nhưng sau 3 năm, ông phá sản, phải cầm cố nhà cửa để trả nợ.

Ông Trần Văn Trai, anh trai ông Mười “Bia” nói về đoạn kết của người em ruột: “Hai vợ chồng chú ấy cũng xảy ra mâu thuẫn, tình cảm không còn mặn nồng như trước. Đã mấy lần, hai người đâm đơn ra tòa để ly hôn, nhưng vì con cái can ngăn, tuổi đã già mà còn như vậy thì hàng xóm chê cười nên đành thôi. Cũng từ ngày sa cơ lỡ vận, Mười “Bia” trở nên bê tha, nát rượu”.

Ngoài các trường hợp trên, người dân ở đây còn cho biết, cũng có trường hợp người trúng số bị một số tai ương xảy ra với gia đình họ, như bị tai nạn, vợ chồng mâu thuẫn con cái hư hỏng, hay vỡ nợ đến tán gia bại sản.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh Phương, Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng uỷ xã An Nhựt Tân cho biết: “Những trường hợp trúng độc đắc của người dân khu chợ Nhựt Tảo chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Từ nhiều năm nay, người dân khu chợ Nhựt Tảo họ mua vé số như một thói quen, một nét văn hóa riêng. Người mua số cũng không hẳn vì cầu may, mà vì ủng hộ người bán số, đóng góp cho phúc lợi xã hội, và lộc “trời” có duyên tìm đến với họ. Những ai không giữ được 'lộc trời' thì đều do tự thân họ gây ra mà thôi”.

