Ngọc Thúy: 'Sự chịu đựng, hy sinh của tôi đã vô nghĩa'

'Trong lòng em không hề muốn đi trên con đường tranh chấp với anh. Giá như anh đừng âm thầm ly dị, đừng đánh mất lòng tin của em', cô viết.

Bị chồng cũ kiện đòi tài sản ở Việt Nam và đơn phương tố trong vụ án dân sự ly kỳ suốt 6 năm qua, nhưng siêu mẫu Ngọc Thúy vẫn bặt tăm. Đầu tháng 3 năm nay, cô bất ngờ về nước phản tố và tuyên bố sẽ dồn mọi sức lực để kết thúc càng sớm càng tốt.

- 6 năm im lặng, chị có thể cho biết lý do lần đầu lên tiếng về những khúc mắc trong vụ kiện này?

- Vì mọi mong muốn, nhún nhường, chịu đựng, hy sinh của tôi đã trở nên vô nghĩa khi câu chuyện đã bị đẩy đi quá xa. Nó không còn là danh dự của bản thân tôi, mà là câu chuyện của rất nhiều người liên quan trong sự việc này. Những người tốt bụng, vì giúp đỡ tôi mà giờ đây tên họ bị đưa lên báo, cuộc sống của họ bị xáo trộn, người thân của họ cũng bị xáo trộn theo nên tôi phải có trách nhiệm nói lên sự thật

Tôi tin danh dự con người không thể dễ dàng bị hủy hoại chỉ vì thông tin một chiều. Sớm muộn thì sự thật cũng được phơi bày dưới ánh sáng. Thực tế, bao nhiêu năm nay tôi sống thế nào những người xung quanh tôi đều hiểu, nhất là những bạn bè đồng nghiệp trong giới nghệ thuật. Nếu tôi là kẻ xấu xa như người muốn hại tôi dựng nên, thì chẳng ai có đủ can đảm rũ bỏ danh dự để vẫn ở bên cạnh ủng hộ tôi.

Cách đây vài giờ, siêu mẫu Ngọc Thúy đã đăng tải email viết cho chồng vào năm 2010 với nhiều lời lẽ gây xúc động người đọc. Cô viết: "Trong lòng em không hề muốn đi trên con đường tranh chấp hiện tại với anh. Anh biết tính em không sống vì đồng tiền mà An. Giá như anh đừng âm thầm ly dị em, đừng đánh mất lòng tin của em dành cho anh".

Đeo đuổi vụ kiện là tôi đang đòi lại công bằng cho mình và công bằng mà tôi chỉ có ở tòa án. Tôi muốn dành thời gian để giải quyết vấn đề cốt lõi trước. Sau đó mới mang sự thật ra với dư luận. Và đây là thời điểm sự thật cần được phơi bày. Tôi mong dư luận hiểu rõ vụ kiện mà 6 năm nay tôi phải theo hầu, về người đàn ông tôi đã lấy làm chồng. 6 năm qua là khoảng thời gian dài tôi phải đấu tranh để bảo vệ công bằng, công lý cho mình, để đòi những thứ tôi đáng được có, những điều kiện cần và đủ để tôi có thể nuôi 2 đứa con ruột của người đã kiện tôi.

- Chị suy nghĩ thế nào về con số 288 tỷ mà dư luận thường nhắc tới kỳ án ly hôn của chị?

- Họ đánh vào con số 288 tỷ đồng để gây rúng động dư luận, nhưng lấy đâu ra con số đó? Có bằng chứng nào khẳng định con số đó là sự thật? Sự thật thì đến lúc này có bằng chứng nào của tòa Việt Nam hay Mỹ phán quyết rằng vụ kiện này trị giá 288 tỷ? Hay tại tòa Việt Nam vẫn đang ở quy trình xác định giá trị thật của khối tài sản đang tranh chấp? Tôi chỉ đơn cử một điều, trong số tài sản tranh chấp, có những căn hộ tại thời điểm ly hôn chỉ vừa mới đóng 1/10 giá trị hợp đồng, nhưng ông ta kê khai nguyên giá trị của tài sản.

Khi con số 288 tỷ đồng công bố lên dư luận, chính tôi còn ngỡ ngàng. Phải mất một khoảng thời gian để định thần lại và tôi bật cười. Chẳng lẽ mình giàu đến mức như vậy mà mình không biết.

Câu trả lời sẽ có dựa trên kết quả xác minh của TAND TP HCM, nơi đang thụ lý vụ kiện. Nhưng có một chi tiết cần lưu ý là bản án ông An nộp làm bằng chứng để khởi kiện tôi tại tòa Việt Nam đã bị hủy trước đó ở Mỹ. Ông An kiện tôi vào tháng 4/2010 ở TAND quận 1, nhưng lại dùng chính bản án đã bị hủy tại tòa án quận Cam (tháng 8/2009) làm bằng chứng. Hơn nữa, bản án ly hôn ấy hoàn toàn không có kèm danh sách 39 mục tài sản như ông An đã nộp kèm vào hồ sơ khởi kiện. Đó chỉ là danh sách ông ta nộp vào yêu cầu xin lệnh niêm phong tài sản trong quá trình xét xử tranh chấp tài sản hôn nhân tại tòa quận Cam sau đó.

Hai con gái đáng yêu của siêu mẫu tại Mỹ.

- Chồng cũ của chị là một triệu phú Mỹ và theo như chị nói, số tiền anh ấy mất không lớn như con số công bố. Vậy tại sao anh ấy phải mất quá nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để theo đuổi vụ kiện mẹ hai đứa con của chính anh ấy?

- Chính tôi cũng rất nhiều lần hỏi tại sao mà không tìm ra câu trả lời. Nhưng tôi không nhìn đây là cuộc chiến, mà là sự đòi hỏi công bằng, và tôi tuân thủ pháp luật. 6 năm nay tôi theo đuổi vụ kiện là để có cơ hội đứng trước tòa, để được tòa phân xử và tôi tôn trọng pháp luật của cả hai nước.

Bằng chứng là tôi đã chấp nhận ký vào bản thỏa thuận của tòa án Mỹ vào ngày 7/12/2011 chỉ với số tiền cấp dưỡng nuôi con từ đây đến khi chúng tròn 18 tuổi cũng như việc tôi chính thức tiếp nhận cả 2 vụ kiện ở Việt Nam và Mỹ lúc này. Chứ không như ông An, cố tình không thực thi bản thỏa thuận mà chính tay ông ta ký vào từng trang, cùng với việc 5 lần không xuất hiện tại các phiên xử gần đây ở tòa án Mỹ.

- Chị nghĩ mình được gì và mất gì sau vụ kiện này?

- Đến thời điểm này, nhìn lại tôi thấy mình được nhiều hơn mất. Những đứa con khỏe mạnh và ngoan, một hạnh phúc tròn đầy và cuộc sống mới của tôi tại Mỹ là minh chứng cho điều tôi vừa nói. Những gì tôi trải qua đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và sâu sắc hơn. Tôi phải bảo toàn cuộc sống và đủ điều kiện nuôi nấng con cái một cách tốt nhất, và đó là điều con tôi đáng được hưởng. Tôi cũng không cho phép chỉ vì "chữ sĩ” mà đặt con vào sự bấp bênh và lệ thuộc. Nếu không biết đòi hỏi quyền lợi và tạo dựng cuộc sống ổn định cho tôi, thì làm sao tôi có thể lo được cho các con của mình?

Tôi ao ước tôi có thể thuyết phục bản thân bằng lý lẽ rằng: "Thúy, dừng lại đi! Dù gì con mình cũng là giọt máu của anh ấy. Tất nhiên, một triệu phú Mỹ sẽ không thể để con của mình nghèo, đói khổ". Nhưng thực tế không cho phép tôi có suy nghĩ như vậy. Bốn năm ông ấy không hề gặp con. Ngay cả 10 ngày có mặt ở San Jose vào 2 năm trước, tôi cũng không hề nhận được lời yêu cầu được gặp bọn trẻ từ phía ông ấy. Nên nhớ không ai có thể cản trở cái quyền đó của bạn, và nhất là nó được pháp luật bảo vệ. Với một người như vậy, bạn có dám đặt cuộc đời của bạn và con bạn vào tay họ lần nữa không?

Ngọc Thúy cho biết, chồng cô không hề thăm con trong 4 năm qua.

- Chị nghĩ sao nếu vụ kiện này làm mất đi cả cuộc đời chị?

- Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, và ngay lúc này tôi đang dồn mọi sức lực để kết thúc càng sớm càng tốt. Tôi tự tin mình có thể làm điều đó. Vì lý tưởng sống của tôi là để yêu thương, để chăm sóc, để cho đi, để tận hưởng những giá trị tinh thần. Và vì mong ước đó, tôi sẽ làm bằng mọi sức lực của mình để kết thúc vụ kiện này.

- Gần đây, mẹ chị đang đưa ra những thông tin rất bất lợi cho con gái của bà. Vậy chị lý giải thế nào về tình huống đến người thân nhất cũng quay lưng lại với chị?

- Trong 6 năm theo đuổi vụ kiện, đây là câu chuyện đau lòng nhất đối với tôi. Nhưng vì rất nhiều lý do, tôi không muốn và không thể mổ xẻ vấn đề này. Tôi xin báo chí đừng cố đẩy gia đình tôi đến bi kịch mẹ hại con, con lên án mẹ.

Nhưng có một điều tôi có thể quả quyết, Ngọc Thúy sẽ vẫn là Ngọc Thúy, vẫn sẽ mạnh mẽ và vững tin đi đến tận cùng vụ việc này, y như cách tôi đối diện với vụ ly hôn của mình. Mọi vấn đề sẽ được giải đáp khi vụ kiện giữa tôi và một trang thông tin điện tử có trụ sở tại Hà Nội được đưa ra xét xử trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ, xin hãy để tôi được giữ khoảng riêng tư trong vấn đề nhạy cảm này.

Theo Thanh Niên