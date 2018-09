Ngọc Thúy kiện Phan Như Thảo, yêu cầu xin lỗi và bồi thường

Cho rằng vợ của chồng cũ bịa đặt cô dàn xếp vụ tấn công nhằm bắt cóc con gái họ, cựu siêu mẫu đòi bồi thường 14 triệu đồng.

TAND TP HCM mới đây thụ lý vụ tranh chấp đòi bồi thường do xâm phạm danh dự, nhân phẩm giữa nguyên đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu Ngọc Thúy) đối với bị đơn Phan Như Thảo (vợ của đại gia Đức An - chồng cũ của Ngọc Thúy).

Theo đơn kiện, Ngọc Thúy cho biết ngày 18/3 cô đang ở nước ngoài, thông qua một số trang báo và Facebook biết trên trang cá nhân của Phan Như Thảo lan truyền thông tin: "Phạm Thị Ngọc Thúy vừa cho 3 thằng giang hồ tới bắt cóc Bồ Câu (con gái Thảo). Giật trên tay anh An và Thảo. Anh An sẽ làm việc với công an về vụ việc này".

Cựu siêu mẫu khẳng định đây là thông tin bịa đặt, xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình. Ngọc Thúy cáo buộc Thảo không chỉ đăng trên Facebook mà còn chủ động cung cấp thông tin sai sự thật này cho báo chí, khiến thông tin nhanh chóng lan truyền, tạo làn sóng bình luận về nhân phẩm Ngọc Thúy.

"Bà Thảo cho các phóng viên biết việc xô xát giữa ba người lạ mặt với chồng mình vào ngày 17/3 là vụ dàn cảnh nhằm bắt cóc con gái. Đồng thời công khai nghi ngờ tôi là người đứng đằng sau âm mưu bắt cóc con gái, mặc dù bà Thảo không có bằng chứng gì chứng minh tôi có liên quan đến vụ việc", Ngọc Thúy trình bày.

Phan Như Thảo trao đổi với báo chí sau sự việc. Ảnh: Tin Tin.

Theo Ngọc Thúy, phía bị đơn còn công khai cho báo chí đơn tường trình gửi công an khẳng định "sự việc này có liên quan đến cô Ngọc Thúy là vợ cũ của chồng tôi". Trong khi kết quả điều tra xác minh của công an khẳng định "không có hành vi nào thể hiện ba đối tượng bắt cóc đứa bé, cũng không thấy sự xô xát giằng co gây rối trật tự ở đây".

"Với hành động bịa đặt trắng trợn rằng tôi cho người bắt cóc trẻ em và lan truyền rộng rãi thông tin sai sự thật này, bà Thảo đã cố tình xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của tôi", Ngọc Thúy bức xúc và khẳng định không có bất cứ sự liên quan nào. Thời điểm đó, cô cũng không có mặt ở Việt Nam như phía bị đơn thông tin.

Hơn nữa, phía công an kết luận việc bắt cóc con gái bà Thảo trên thực tế không xảy ra. Phía nguyên đơn cho rằng bị đơn thêm thắt, bịa đặt, cố tình gán ghép cho mình làm dư luận bình phẩm không tốt về nhân phẩm khiến cô suy sụp tinh thần, ảnh hưởng đến cuộc sống.

Do đó, Ngọc Thúy yêu cầu tòa buộc Phan Như Thảo cải chính công khai, xin lỗi mình trên báo và bồi thường tổn thất tinh thần số tiền gần 14 triệu đồng.

Cách đây gần 3 tháng, vợ chồng người mẫu Phan Như Thảo đã trình báo công an quận 1 việc bị nhóm người tấn công vào chiều 17/3. Cô nghi vấn nhóm người này là giang hồ và có ý định bắt cóc con gái 16 tháng tuổi khi đang cùng chồng rời một khách sạn 5 sao trên đường Đồng Khởi sau bữa trưa.

Kết quả điều tra của công an cho thấy "từ hình ảnh camera, những người này chưa có dấu hiệu tấn công hay giằng con của vợ chồng người mẫu".

Phan Như Thảo là người mẫu, diễn viên đang hoạt động ở TP HCM. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007, tham gia chương trình Người mẫu châu Á mùa hai nhưng không đạt kết quả. Cô cũng từng du học Singapore.

Nữ người mẫu cưới doanh nhân Nguyễn Đức An năm 2015 và hiện có một con gái. Ông An là người thành đạt, sống nhiều năm ở Mỹ với khối tài sản lớn. Trước khi đến với Phan Như Thảo, ông An dính vào lùm xùm pháp lý trong chuyện chia tài sản hàng trăm tỷ với vợ cũ là người mẫu Phạm Thị Ngọc Thúy. Ông An và vợ cũ có hai con gái, cả hai hiện được mẹ nuôi tại Mỹ.

Bình Nguyên