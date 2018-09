Nghìn người xem 2 thiếu nữ thách đấu ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Hai thiếu nữ hẹn trên Facebook, giải quyết mâu thuẫn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM), khiến hàng nghìn người kéo đến theo dõi.

Khoảng 19h tối 3/8, hàng trăm thanh niên đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) khiến nơi này chật kín người. Tất cả vây quay cô gái trẻ hò reo. Nhiều người dân đến quảng trường vui chơi, thấy sự việc cũng bu lại xem. Hai trục đường dọc phố đi bộ tắc nghẽn, người chật như nêm, đa số là giới trẻ.

Lượng người tập trung đông đảo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: FB

Đám đông sau khi vây quay một thiếu nữ (được mệnh danh là hotgirl trên mạng) đã lùng sục phố đi bộ tìm cô gái "đối thủ". Hai người này vốn hẹn trên Facebook, ra đây "giải quyết mâu thuẫn". Sự việc gây náo loạn cả khu vực, mỗi lúc người một đông, ước tính lên đến cả nghìn.

Đúng lúc này cảnh sát hình sự, 113, CSGT và lực lượng chức năng địa phương có mặt. Họ chặn dòng người đang hò reo tiến về cuối quảng trường, yêu cầu giải tán. Hai làn xe máy trên phố đi bộ bị phong tỏa. Khoảng chục thanh niên có biểu hiện kích động, quậy phá được cảnh sát đưa về trụ sở làm việc.

Lực lượng công an đưa nhiều thanh niên về trụ sở.

Hàng chục cảnh sát với áo chống đạn, công cụ hỗ trợ tập trung kiểm soát an ninh cả khu vực rộng lớn. Đến 21h30, hoạt động trên quảng trường Nguyễn Huệ trở lại bình thường.

Lãnh đạo Công an quận 1 cho biết đã nắm vụ việc từ buổi chiều, khi thông tin hai nhóm hẹn nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ giải quyết mâu thuẫn ở vòng xoay cây liễu. Đơn vị đã tung nhiều lực lượng để phòng ngừa hỗn chiến, giữa an ninh trật tự.

Phố đi bộ trở lại bình thường.

Do trên các diễn đàn chia sẻ nhiều thông tin lời hẹn thách đấu, thêm rất nhiều người kéo đến phố đi bộ thời điểm đó để theo dõi nên cả khu vực nêm kín người. "Khi hai nhóm gặp nhau, công an tách ra đưa 5 người được cho là cầm đầu về công an phường làm việc. Vụ việc từ đó được ngăn chặn kịp thời. Chúng tôi đang điều tra, xử lý", ông này nói.

>> Xem video hàng nghìn người tụ tập xem đánh nhau ở Sài Gòn

VnExpress