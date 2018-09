Nghi vợ có bồ, chồng nửa đêm đi chích điện tình địch

Nghi ngờ vợ có bồ, nửa đêm Trần Văn Vàng đã đột nhập, chích điện làm 'tình địch' suýt chết.

Ngày 272, ông Lương Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, xác nhận trên địa bàn có vụ đánh ghen bằng hình thức chích điện.

Theo thông tin từ Công an thị xã Kiến Tường, thủ phạm gây ra vụ chích điện là Trần Văn Vàng (sinh năm 1971), ngụ phường 3. Cơ quan điều tra công an thị xã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Vàng về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ, khuya 17/2, khi đang ngủ tại xưởng gỗ của anh Võ Phước Tường, số 21 Nguyễn Hữu Thọ, phường 3, ông Hoàng Quốc Tuấn (sinh năm 1968), ngụ xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, bị chích điện vào người. Bị điện giật, ông Tuấn tri hô nên hung thủ bỏ chạy. Sự việc được trình báo đến công an thị xã Kiến Tường.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật là một đoạn dây điện dài 10,5 m, một thanh tầm vông nối với một đoạn sắt dài 9,5 cm có mũi nhọn.

Qua điều tra, Công an thị xã Kiến Tường xác định Trần Văn Vàng là đối tượng gây ra vụ chích điện. Tại cơ quan điều tra, Vàng khai, do nghi ngờ ông Tuấn có quan hệ tình cảm với vợ của Vàng nên dùng cây chỉa để chích điện ông Tuấn.

Theo Người Lao Động