Nghi vấn còn nạn nhân trong căn nhà có 7 xác chết cháy

'Chiều 15/9 có 2 Việt kiều và 2 người ở quê lên ăn cưới nên chúng tôi vẫn tiếp tục tìm người bên trong', Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết.

Lân lượt từng thi thể nạn nhân được chuyển ra. Ảnh: Châu Thành

Đến 8h sáng nay, thi thể 7 người chết cháy trong căn nhà số 416 Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5) đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Cảnh sát vẫn phong tỏa hiện trường, dọn đồ đạc trong căn nhà cháy để tìm người có thể còn bên trong.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, đám cháy bùng lên lúc 3h10 sáng nay. Phát hiện sự việc, người dân, bảo vệ dân phố cùng công an phường huy động bình chữa cháy dập lửa nhưng cửa sắt căn nhà khóa trái, không ai tiếp cận được bên trong.

Hiện trường cháy 7 người chết nhìn từ trên cao căn nhà đối diện. Ảnh: Châu Thành

10 phút sau, Cảnh sát PCCC TP HCM cử lực lượng quận 8 xuống hiện trường ứng cứu. Căn nhà bị cháy ngang 4 m, dài 14 m, được thiết kế phía trước và sau có một gác gỗ, phía giữa là sàn đúc bêtông và chất đầy đồ đạc kinh doanh ngành làm tóc.

"Căn nhà khép kín, không cửa hậu, khói mù mụt, lửa tỏa ra từ cửa sắt. Nhận thông tin, nhiều người bên trong nhà không thoát ra được, chúng tôi chi viện thêm PCCC quận 1 và Phòng cứu hộ cứu nạn", Đại tá Bửu cho biết.

Theo Giám đốc Cảnh sát PCCC, lính cứu hỏa tiến hành phá cửa phun nước từ mặt tiền căn nhà. Một nhóm khác vòng con hẻm, đập tường phía sau để tiếp cận bên trong. Còn xe thang phun nước từ trên cao dập lửa. "Song song với việc dập lửa, chúng tôi kết hợp với việc phá dỡ mái tôn căn nhà để tiếp cận bên trong", Đại tá Bửu cho biết phương án tác chiến.

Bà Lan (phía sau), người sống sót trong căn nhà vì ngủ bên nhà chồng. Ảnh: Châu Thành

5 xe chữa cháy và hơn 30 cảnh sát liên tục phun nước xối xả vào đám cháy. 30 phút sau, hỏa hoạn được khống chế. Căn nhà chứa nhiều chất dễ cháy như nệm mút, sơn móng tay... khiến sức nóng lớn, nhiệt độ cao. Các trinh sát nhanh chóng luồn vào trong với hi vọng tìm người sống sót.

"Đồ đạc bên trong sập hết, cảnh sát phải đào bới tìm nạn nhân hết sức khó khăn. Chúng tôi tìm thấy 3 người trên gác căn nhà, 4 người khác nằm phía sau ở tầng trệt", ông Bửu thông tin.

Theo Giám đốc Cảnh sát PCCC, nguyên nhân dẫn đến các nạn nhân tử vong là do bị ngạt khói. "Vụ cháy là bất khả kháng, thương tâm và đáng tiếc. Nhận định ban đầu là do sơ suất của gia đình, có thể do đun nấu hoặc thờ cúng", ông Bửu nói.

Trước thông tin cho rằng chiều 15/9 có thêm 4 người khác đến tá túc ở căn nhà số 416 Nguyễn Trãi, trong đó có 2 Việt kiều và 2 người ở quê lên ăn cưới. "Chúng tôi vẫn tiếp tục dọn đồ đạc trong căn nhà trên ra ngoài và tìm người bên trong", Đại tá Bửu cho biết.

Vụ cháy chết 7 người khiến hàng trăm người bàng hoàng. Ảnh: An Nhơn

Theo lãnh đạo địa phương, căn nhà trên của gia đình người Hoa, có hai hộ ở với 8 nhân khẩu, trong đó bà Trần Thị Châu Lan (50 tuổi) theo chồng ở tại phường 11, quận 5. Những người còn lại đều ở trong nhà lúc xảy ra hỏa hoạn, trong đó có 3 nam và 4 nữ, nhỏ tuổi nhất là anh Trần Chấn Huy (18 tuổi).

Nhìn những người thân lần lượt chuyển ra trong tình trạng bị cháy co quắp, bà Trần Thị Châu Lan không thể đứng vững. Hàng ngày bà vẫn ở căn nhà trên để buôn bán, chỉ tối mới về bên chồng ngủ. "Hơn 3h sáng nay, sau khi nhận tin, tôi chạy đến hiện trường thì hay các thành viên trong nhà đình còn kẹt bên trong, không ai thoát được", bà Lan cho biết.

Có mặt tại hiện trường, ông Tất Thành Cang, Phó chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo, địa phương tiến hành kết hợp với thân nhân lo hậu sự cho các nạn nhân. Đồng thời, Cảnh sát PCCC kết hợp công an TP HCM điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

An Nhơn