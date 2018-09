Nghi phạm sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh bị bắt

Khoảng 21h hôm nay, nghi phạm Doãn Trung Dũng bị bắt ở chân cầu Bính (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) sau 3 ngày lẩn trốn.

Tối 26/9, PC45 Công an Hải Phòng phát hiện Doãn Trung Dũng, kẻ bị tình nghi sát hại bốn bà cháu ở TP Uông Bí, Quảng Ninh tại khu vực cầu Bính, cách địa điểm truy tìm trước đó khoảng 20 km đường sông và 30 km đường bộ. Ngay lập tức, Dũng bị tạm giữ tại trụ sở công an huyện Thuỷ Nguyên, chờ công an Quảng Ninh đến xác minh và di lý.

Nghi can Doãn Trung Dũng.

Doãn Trung Dũng (45 tuổi) là cháu rể của bà cụ bị sát hại, có 2 tiền án, thường chơi bời lêu lổng, đặc điểm trùng khớp với một trong hai thanh niên quẩn quanh nhà nạn nhân trước thời điểm có án mạng. Sau thảm án, anh ta đột ngột biến mất khỏi địa phương, mọi liên lạc bị cắt đứt.

Từ trình báo của người dân về dấu vết Dũng ở khu rừng ngập mặn thuộc phường Trưng Vương, Uông Bí, hàng trăm cảnh sát được tung vào cuộc truy bắt suốt ngày đêm. Các ngả ra vào rừng đều có chốt kiểm soát.

Vụ thảm án gây chấn động Quảng Ninh được phát hiện vào sáng sớm 24/9 tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí. Chị Vũ Thị Thanh đi làm ca đêm về phát hiện mẹ đẻ cùng hai con 8-9 tuổi, đứa cháu 3 tuổi bị sát hại trong phòng, thi thể nhiều vết đâm chém.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Minh Cương.

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, ngay trong ngày Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố điều tra. Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương đã đến chỉ đạo phá án. Trước đó, Cục trưởng Cảnh sát hình sự Hồ Sĩ Tiến đã tới kiểm tra hiện trường và cử nhiều cán bộ có kinh nghiệm tham gia hỗ trợ Quảng Ninh.

Theo VnExpress