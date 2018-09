Nghi phạm phi tang xác nữ giáo viên là trưởng công an xã

Ra tay tàn độc với cô giáo mầm non, Phạm Văn Thông, Trưởng công an xã Đồng Lương, Thanh Hóa, nhét xác vào bao tải rồi đem phi tang.

Tối 15/11, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố bắt giữ nghi can Phạm Văn Thông (44 tuổi, Trưởng công an xã Đồng Lương, Lang Chánh) để điều tra hành vi giết người, phi tang xác.

Nhà chức trách cho hay, ngày 12/11 anh Hà Văn Thức (44 tuổi, ở xã Tân Phúc, Lang Chánh) đến công an huyện trình báo vợ là chị Lê Thị Tấm (42 tuổi, giáo viên trường Mầm non xã Tam Văn, Lang Chánh) ra khỏi nhà và mất tích với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Người thân đi tìm nhiều nơi, song không có tin tức.

Tối hai ngày sau, người dân phát hiện một bao tải có mùi nồng nặc ở bãi rác xã Đồng Lương, bên trong có thi thể một phụ nữ đã phân hủy. Nạn nhân sau đó được xác định là cô giáo Tấm.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ nghi can Phạm Văn Thông.

Bãi rác nơi phát hiện thi thể nữ giáo viên mầm non.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Thông khai gây án do mâu thuẫn cá nhân với chị Tấm. Tối 10/11, Thông dùng xe máy chở nữ giáo viên ra khu vực bãi rác thuộc xã Đồng Lương, sau đó dùng khăn len siết cổ nạn nhân. Thấy chị Tấm tắt thở, hắn bỏ xác vào bao tải rồi đem đến bãi rác cách đó khoảng 500 m chôn giấu.

Theo chính quyền địa phương, Phạm Văn Thông là ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy xã Đồng Lương nhiệm kỳ 2015-2020, đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng công an xã.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh cho hay, gần đây cô Tấm không có biểu hiện khác thường. Cô chăm chỉ, luôn đi làm đúng giờ, năm nào cũng được xếp hạng thi đua tốt.

