Cảnh sát thành phố Las Vegas, Mỹ, thừa nhận sai lầm khi chủ quan để nghi phạm giết người ngồi một mình và vượt ngục mà không hay biết.

Nghi phạm bẻ khóa, đào tẩu ngay trong đồn cảnh sát

New York Daily News đưa tin trong đoạn video do camera an ninh của sở cảnh sát bắc Las Vegas ghi lại, Alonso Perez, kẻ bị buộc tội là đã giết một người đàn ông ở cửa hàng McDonald's, đang ngồi một mình trong phòng thẩm vấn sau khi bị bắt hôm 2/9.

Vì không có ai canh gác, Alonso dùng sức nặng cơ thể để bẻ khóa chiếc còng số tám. Một lúc sau, cảnh sát quay vào kiểm tra nhanh nhưng không để ý đến chiếc còng đã bị phá trên tay nghi phạm. Trong 40 phút tiếp theo, Perez cuối cùng kéo ghế vào sát tường, đấm vỡ tấm ốp trần, trèo lên nóc nhà và tẩu thoát.

Hôm 7/9, cảnh sát trưởng bắc Las Vegas Alexander Perez thừa nhận vào hôm xảy ra vụ đào tẩu, không có ai xem camera trực tiếp từ phòng thẩm vấn nên không phát hiện ra hành động của nghi phạm.

"Chúng tôi hiểu rất rõ mình đã làm gì sai", ông Perez thừa nhận trong một cuộc họp báo. "Đã không có sự theo dõi liên tục đối với nghi phạm trong phòng thẩm vấn. Cũng không có ai giám sát camera".

Vị cảnh sát trưởng không đưa ra thông báo về hình thức xử phạt nội bộ liên quan tới vụ đào tẩu của Alonso, nhưng cho biết sẽ có thay đổi trong cách thức thẩm vấn nghi phạm.

"Chúng tôi không phải những người hoàn hảo. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ sai lầm này để nó không lặp lại lần nữa", Perez nói.

Alonso bị bắt lại vào đêm 6/9. Hiện tại anh ta bị buộc tội giết người bằng vũ khí, xả súng vào một tòa nhà, vượt ngục và ăn cắp xe ôtô.

Hướng Dương