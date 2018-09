Nghi người lạ vào làng bắt cóc trẻ em, dân chặn bắt, đốt xe

Thấy nhóm người lạ phóng ôtô vào làng lại mang theo lượng lớn thuốc tân dược, người dân xã Hồng Lạc đổ ra vây bắt, đốt xe cháy đen.

Chiếc ôtô Fortuner biển Hải Dương trị giá cả tỷ đồng bị người dân xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương, phóng hỏa đốt cháy rừng rực đêm 20/7. Ảnh: CTV

Ngày 21/7, Công an huyện Hưng Hà (Hải Dương) cho biết đang điều tra làm rõ vụ người dân xã Hồng Lạc phóng hỏa đốt ôtô Fortuner.

Đêm 20/7, khi phát hiện có một nhóm người lạ đi trên ôtô biển Hải Dương vào xã Hồng Lạc, người dân xã nghi ngờ những người này định dùng thuốc mê để bắt cóc trẻ em nên đã bao vây, bắt giữ. Hai người trong số đó chạy thoát, còn ba người bị bắt.

Thuốc tân dược do nhóm người đi xe Fortuner mang theo. Ảnh: CTV

Người dân sau đó phát hiện nhóm người này mang theo số lượng lớn thuốc tân dược đóng vỉ và chứa trong lọ, nên càng giận dữ. Cả trăm người hò hét đòi xử các đối tượng, rồi lật xe phóng hỏa đốt cháy tromg đêm.

Nhận được tin báo, công an huyện Thanh Hà, Công an tỉnh Hải Dương đã cử gần 100 chiến sĩ về hiện trường đảm bảo an ninh trật tự, điều tra làm rõ sự việc. Ba người đi trên ôtô cũng đã được công an đưa về trụ sở để ghi nhận lời khai.

Công an Hải Dương ghi nhận lời khai ban đầu của các nhân chứng và ba người đi trên ôtô Fortuner. Ảnh: CTV

Giang Chinh