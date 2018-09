Nghị lực phi thường của người vợ nhiễm HIV từ chồng

Nhiều người hỏi có giận chồng không, chị nói: 'Nếu trách mà khỏi bệnh thì trách, còn không, hãy động viên nhau mà sống cho tốt'.

Chị My (sống tại phố Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội) là một cô gái Hà Thành, có tuổi thơ êm đềm hạnh phúc trong gia đình nhà giáo nghiêm khắc. Là con út trong số 5 anh chị em, chị có phần được chiều chuộng ưu ái hơn các anh các chị mình. Thế nhưng, cuộc đời suôn sẻ, đầy ắp niềm vui bỗng dưng tan biến khi chị yêu một người đàn ông.

"Là đứa không chịu nhốt mình yên ổn ở một chỗ, để đổi gió, tôi vào TP HCM lập nghiệp. Hồi đó là những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước. 12 năm học tập và làm việc ở TP HCM không cho tôi gì ngoài cái nhìn phóng khoáng hơn về cuộc sống. Thế rồi, thấy tôi mãi lông bông, bố mẹ tôi đã 'triệu tập' ra Hà Nội để lo xây dựng gia đình", chị nhớ lại tuổi trẻ.

Năm 2002, chị My quay trở lại Hà Nội và đã gặp anh Sơn là bạn học thời cấp 3. Từ chỗ là bạn cũ, hai người yêu nhau lúc nào không hay. Khi dẫn anh về nhà giới thiệu, bố mẹ chị My không đồng ý. Không rõ lý do, nhưng chị đoán là phụ huynh thấy không môn đăng hộ đối.

Nhiều lần, chị My đã nghĩ đến cái chết để giải thoát cho những nỗi đau mà mình gánh chịu.

"Cùng lúc đó, tôi hết sức bàng hoàng khi biết Sơn sử dụng ma túy. Từ bàng hoàng, tôi sợ hãi. Thời còn ở TP HCM, tôi đã một vài lần gặp những người sử dụng thuốc phiện đen. Cuộc đời họ nhanh chóng kết thúc sau đó không lâu. Tôi phải lựa chọn: bỏ Sơn. Không! Tôi không thể bỏ mặc người yêu lúc khó khăn. Vượt qua sợ hãi, tôi giúp Sơn cai nghiện. 6 tháng sau, trở về từ trại cai nghiện chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân", chị dần mở lòng về chuyện buồn đời mình.

Gần một năm sau ngày cưới mà vẫn chưa thấy có bầu, vợ chồng chị My quyết định đi viện kiểm tra sức khỏe ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Mọi thứ vẫn bình thường, duy chỉ có bản kết quả xét nghiệm máu của chị là có vấn đề. Đến lấy kết quả xét nghiệm, y tá bảo phải xét nghiệm lại, có sự nhầm lẫn trong việc trả kết quả. Sau khi lấy máu lần thứ 2, chờ hơn một tuần vẫn chưa có, chị ngày càng hoang mang, mỗi lần đến viện về mức độ hoang mang lại tăng lên.

Chị nhớ lại ngày định mệnh: "Vào một buổi chiều, tôi đến viện nhận kết quả trong hoang mang. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng, thì thầm gì đó với nhau. Một y tá tên Thái hỏi trống không: 'Làm nghề gì? Tại sao làm xét nghiệm?'. Ánh mắt y tá Thái nhìn tôi vẻ soi mói. Tôi tiến đến chực cầm bản kết quả, cô ty tá vội hét lên: 'Chị cứ đứng xa xa, trả lời tôi'. Một phút sau, mọi thứ như đổ sập xuống đầu: tôi dương tính với HIV.

Từ lúc bước chân ra khỏi Bệnh viện Phụ sản, tôi như người mất hồn, muốn khóc không khóc được, muốn hét lên không hét được, cứ như thể bị tụt huyết áp, thở dốc… Đi qua ngã tư dừng đèn đỏ tôi không dám ngẩng mặt lên cứ nghĩ: 'À, người này biết mình bị HIV!".

Chị biết nguyên nhân nhưng chẳng giận chồng bởi trước khi kết hôn chị đã biết rõ về anh. Chị từng nghĩ đến những điều dại dột nhưng rồi lại quyết tâm, nghĩ mình phải sống, còn một ngày cũng phải sống. Chị định giấu đi thông tin kinh khủng đó nhưng không thành vì bệnh viện gửi thông báo về phường. Nhiều lần y tế phường Thịnh Quang nơi chị ở tìm đến hỏi han chuyện bệnh tình. Chị tâm sự, không ngại kể ra chuyện đời mình nhưng có nguyện vọng không muốn cho bố mẹ đẻ biết.

Rồi cú sốc cũng nguôi ngoai, chị My lao vào các hoạt động liên quan đến HIV như tham gia vào Hội Chữ thập Đỏ quận Đống Đa, vào lớp tập huấn của dự án: “HIV - lây từ chồng”. Một tuần, họ gặp nhau một lần, già có, trẻ có được nói chuyện, nhận biết tình trạng sức khỏe của mình.

"Những người phụ nữ cùng cảnh ngộ, có người hôm nay gặp, mai không còn trên cõi đời này nữa, nhưng lại giúp tôi không còn sợ cái chết như trước đây nữa. Quyết tâm sống trên cõi đời này ngày nào thì ngày đó phải sống có ích. Từ đó mà chúng tôi, một nhóm phụ nữ có HIV, ngồi lại với nhau lập nhóm lấy tên 'Hoa hướng dương', đứng trước đám đông để nói về HIV", người phụ nữ nghị lực kể lại.

Nhóm của chị tiếp cận được với chương trình uống thuốc chống lây nhiễm từ mẹ sang con. Chương trình này thử nghiệm ở Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng và Quảng Ninh. Vợ chồng chị không bỏ lỡ để có cơ hội sinh con.

Để tránh sự kỳ thị, hai vợ chồng chị My chuyển ra sống riêng trong căn trọ nhỏ ở Bùi Xương Trạch. 9 tháng 10 ngày mang nặng đã hết, chị không dám quay lại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mà vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương để sinh. Đi sinh, chị cũng không báo cho ai biết. "Vì hẹp xương đệm, nên tôi buộc phải mổ. Lên bàn mổ, không người thân bên cạnh, tôi phải tự ký giấy. Tủi thân, nước mắt cứ chảy ra không kìm được", chị My tâm sự.

"Tôi có HIV, thì đã sao, tôi vẫn có con khỏe mạnh, mỗi ngày sống trên đời thì hãy cố sống cho có ích", chị nói.

Sinh bé gái kháu khỉnh được một thời gian, chị chuyển về nhà bố mẹ đẻ. Bà ngoại cháu cứ bắt chị cho con bú. Đồ chị thay ra chỉ để cho chồng giặt. Từ đó, chị không thể giấu bố mẹ được nữa. Lòng chị quặn thắt khi thấy bố đổ gục trước thông tin con gái mình có HIV.

Theo thời gian, bé gái con chị dần lớn khôn. Chị My có thời gian lao vào các hoạt động xã hội như đi tuyên truyền phòng chống HIV, cùng với Ban Dân vận Trung ương. Hầu hết các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Nam chị đều đặt chân tới.

Đâu đâu chị cũng nghe cảnh phụ nữ khóc trước khi đính ước, bố mẹ can ngăn, chồng nghiện, có quan hệ với gái làng chơi... rồi lây HIV. Lúc đó, chị My lại kể cho họ nghe đúng chuyện đời mình để nhận được sự đồng cảm.

Chi tâm sự: "Tôi có HIV, thì đã sao, tôi vẫn có con khỏe mạnh, mỗi ngày sống trên đời thì hãy cố sống cho có ích. Giờ đây, con gái tôi nay đã vào cấp 1. Trước đây, một thời gian phải để cháu ở nhà vì không trường nào nhận. Học chính không nhận, học thêm không nhận. Tôi hỏi cô giáo thì được trả lời rằng, phụ huynh phản ánh, họ không muốn cho con họ học cùng con tôi. Lúc đó, tôi mới thấy khóe mắt cay cay, thương cho con gái mình. Nó khỏe mạnh, bệnh tật gì đâu".

Hiện nay, vợ chồng chị đang được uống thuốc ARV nên sức khỏe vẫn duy trì ở mức ổn định, vẫn đi làm bình thường như bao người khác. "Rất nhiều người hỏi tôi giận chồng không khi làm mình lây bệnh. Tôi chỉ cười, nếu trách mà khỏi bệnh thì trách, còn không, tốt nhất hãy động viên nhau mà sống cho tốt", chị nói đầy tin tưởng.

Theo Giadinh.net.vn

* Tên nhân vật đã được thay đổi