Nghị lực phi thường của cô giáo 9X bị ung thư máu

Bị ung thư máu và không còn nhiều thời gian nhưng Lan vượt lên tất cả để tới lớp cùng các em. Cô còn học lên Đại học và dự định học thạc sĩ.

Hoàng Thị Lan (sinh năm 1990) trú tại xóm 9, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Ba năm theo học Cao đẳng Sư phạm mầm non, Lan ra trường với tấm bằng loại ưu và được nhận về giảng dạy ở trường Mầm non xã Nghi Hưng.

Niềm vui chưa được lâu thì đến tháng 7/1012, Lan có hiện tượng sút cân nhanh, da vàng, chóng mặt nên được người nhà đưa đi bệnh viện thăm khám. Sau khi xét nghiệm, gia đình Lan nhận được hung tin cô bị ung thư máu.

Nhớ về quãng thời gian này, Lan cho biết: “Bố mẹ và người thân hoàn toàn giấu không cho tôi biết bị bệnh gì. Chỉ khi tình cờ phát hiện ra, tôi hỏi bố và ông đành nói thật tất cả. Lúc đó, tôi khóc nhiều lắm, khóc vì mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Khóc vì tôi không được lên lớp, không được tiếp tục dạy các em học trò…”.

Giờ học vui nhộn của cô giáo Lan.

Suốt một năm điều trị, Lan trải qua nhiều tình huống nghiêm trọng. Có lần cô rơi vào hôn mê 12 ngày liền do cơ thể phản ứng với hóa chất. Lần đó, bệnh viện chuẩn bị trả về thì bất ngờ cô tỉnh lại. Tóc rụng gần hết khiến Lan mặc cảm với mọi người và không dám đến lớp.

Cứ như vậy, thế giới của Lan thu hẹp trong căn nhà nhỏ nhưng niềm đam mê đứng lớp vẫn luôn chảy trong người cô giáo 9X. Những dụng cụ học tập, những đồ vật trang trí lớp đều được Lan tỉ mẩn làm cho học sinh của mình.

Nhờ sự động viên của người thân và các đồng nghiệp, Lan đã trở lại với công việc giảng dạy của mình và duy trì chữa bệnh định kỳ hàng tháng. “Trước đây, tôi từng muốn buông xuôi phó mặc cho số phận, nhưng mỗi khi suy sụp thì chính ánh mặt hồn nhiên, trong veo của các em học sinh đã giúp tôi bừng tỉnh”, Lan giãi bày.

Trong lớp học, ấn tượng đầu tiên của người đối diện luôn là hình ảnh một cô giáo nhỏ bé, gầy yếu nhưng đôi môi luôn nở nụ cười rạng rỡ. Nói về cuộc sống của mình, Lan cho biết giờ đây cô không còn bi quan mà tràn ngập niềm tin.

Ba năm sau khi phát hiện bệnh, có lúc tưởng chừng Lan không qua khỏi. Nhưng bằng nghị lực của mình, cô gái nhỏ bé này đã vươn lên để chiến đấu với bệnh tật. Cô chia sẻ: “Bây giờ tôi biết, bệnh của mình rất khó chữa khỏi. Tôi chấp nhận và biết mình còn rất ít thời gian để theo đuổi đam mê. Dù được nhà trường, cấp trên tạo điều kiện cho nghỉ ngơi, nhưng cứ xa các em ngày nào là tôi lại nhớ cồn cào”.

Những đồ dùng do tự tay Lan làm.

Cô giáo Hoàng Thị Thơm, đồng nghiệp của Lan cho biết: “Mang bệnh hiểm nghèo nhưng Lan rất tận tâm với nghề và cũng rất khéo tay. Tất cả những đồ dùng giảng dạy, vui chơi của các em trong lớp đều được Lan tự tay mày mò làm”.

Trong thời gian vừa dạy học, vừa chữa bệnh, Lan cũng kịp hoàn thành chương trình đại học chuyên ngành mầm non. “Tôi sẽ cố gắng đến lúc nào sức khỏe không cho phép nữa mới dừng lại. Tới đây, khi nhận được bằng đại học, tôi sẽ tiếp tục học để lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành mầm non”, Lan mỉm cười cho biết.

Cô giáo Phạm Thị Lợi - Hiệu phó trường Mầm non Nghi Hưng - cho biết: “Lan là giáo viên đầy nghị lực vượt qua bệnh tật và cống hiến cho công việc. Là một tấm gương để các giáo viên, bạn bè noi theo. Mỗi ngày tiếp xúc với Lan, chúng tôi đều cảm nhận được cô rất tâm huyết với nghề, vì thế nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện để cô vừa chữa bệnh vừa tham gia công tác giảng dạy”.

Theo An Ninh Thủ Đô