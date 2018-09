Nghi can thứ ba vụ côn đồ truy sát trung úy công an đầu thú

Hai ngày sau khi tham gia nhóm vây đánh trung úy công an tử vong, Đào Văn Vinh tới trụ sở cảnh sát đầu thú, thừa nhận hành vi.

Tối 4/8, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết vừa bàn giao Đào Văn Vinh (39 tuổi, trú xã Sài Sơn) cho Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra việc nghi can này cùng hai người tham gia vây đánh tử vong trung úy Đỗ Tuấn Hoan (29 tuổi, cán bộ Đội quản lý hành chính, Công an huyện Quốc Oai).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 18h40' ngày 2/8 tại đoạn đường đê Phúc Đức (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai), dù đường hẹp nhưng ôtô do Nguyễn Văn Thùy cầm lái chở Nguyễn Quang Duyên, Vinh cùng 2 cô gái vẫn cố tình tìm cách vượt lên xe máy của trung úy Hoan.

Cho rằng không được nhường đường, Thùy bám theo sau anh Hoan tìm cơ hội trả thù. Đến đoạn đường vắng, Thùy ép anh Hoan phải dừng xe rồi cả ba lao xuống hành hung, khi người dân đến can ngăn mới lên xe bỏ trốn. Nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 3/8, Công an Hà Nội bắt Thùy và Duyên, Vinh sau hai ngày bỏ trốn đã ra đầu thú vào chiều 4/8. Nhà chức trách cho hay, ba nghi can từng có tiền án, tiền sự.

Theo VnExpress