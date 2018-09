Nghi can sát hại 4 người trong gia đình ở Lào Cai bị bắt

Tối 4/9, ra khỏi rừng sau gần một tháng lẩn trốn, nghi can Tẩn Láo Lở đã bị cảnh sát siết vòng vây.

Khoảng 20h ngày 4/9, Lở bị bắt khi ra khỏi rừng tìm đường về nhà. Các lực lượng của Công an Lào Cai suốt gần một tháng qua vẫn liên tục truy tìm, mật phục tại nhiều ngả đường và điểm nghi vấn.

Một nguồn tin cho hay, tại Phòng tạm giam của Công an huyện Bát Xát, nghi can Lở đã thừa nhận một mình gây thảm án giết 4 người trong gia đình hàng xóm. Nghi can đang bị tạm giữ với cáo buộc giết người và cướp tài sản.

Nghi can giết 4 người Tẩn Láo Lở.

Theo nhà chức trách, tối 9/8 anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, thôn Phìn Ngan, Trịnh Tường, huyện Bát Xát) đi làm nương về nhà thấy xác con gái 2 tuổi Tẩn Mai Phương dưới suối cách nhà khoảng 50m.

Chị Tẩn Tà Mẩy (22 tuổi, vợ của Nải) và con gái Tẩn Thúy Vân mới 20 ngày tuổi tử vong dưới ao. Cháu gái của Nải là Tẩn Thùy Chi, 6 tuổi, chết tại rãnh nước cách nhà 100m. Thi thể các nạn nhân đều bị đá đè. Nhà của anh Nải bị lục tung, mất 14 triệu đồng.

Nạn nhân Tẩn Tà Mẩy được xác định tử vong do bị đánh, 3 em bé thiệt mạng vì ngạt nước. Sau khi sát hại 4 người, hung thủ còn đặt bẫy bằng súng kíp trong bếp nhằm giết nốt chồng chị Mẩy, nhưng rất may anh này lại đi vào bằng cửa sau.

Công an khám nghiệm nhà nạn nhân sau thảm án.

Cảnh sát xác định Lở trốn vào cánh rừng ở gần nhà. Hàng trăm cảnh sát được lệnh "phong tỏa" khu vực này để chặn đường trốn chạy của nghi can.

Lở đã có vợ và hai con, là kẻ lười lao động, tính tình vũ phu. Ba năm trước, Lở từng xông vào nhà chị Mẩy định giở trò đồi bại nhưng không thành.

Theo nhà chức trách, tối 9/8 Lở đột nhập nhà chị Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi) sát hại chị này cùng con gái lớn Tẩn Mai Phương (sinh 2 tuổi) và con gái nhỏ mới 28 ngày tuổi (chưa đặt tên). Hắn cũng đoạt mạng cháu ruột chủ nhà là bé Tẩn Thùy Chi (10 tuổi).

