Nghi can hiếp dâm trẻ em uống thuốc diệt cỏ tự tử

Cha mẹ đi vắng, Hóa được cho đã dụ dỗ bé gái hàng xóm vào nhà để giở trò đồi bại. Bị phát hiện, nghi can uống thuốc diệt cỏ.

Chiều 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục làm rõ nghi án hiếp dâm trẻ em xảy ra tại ấp 19/5, xã Kế An, huyện Kế Sách (Sóc Trăng). Nghi can 20 tuổi là Lê Văn Hóa đang cấp cứu tại bệnh viện.

Hóa vân đang phải điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, trưa 8/11 Hóa nhậu với hàng xóm, về đến nhà thấy cha mẹ đi vắng, đúng lúc bé gái 7 tuổi là hàng xóm chạy sang chơi. Hóa không kềm chế được dục vọng đã giở trò đồi bại với nạn nhân.

Không thấy con ở nhà, mẹ bé gái đi kiếm và phát hiện vụ việc. Trong lúc công an xã đang đến hiện trường làm rõ, Hóa lấy thuốc diệt cỏ uống tự tử, đang được cấp cứu tại bệnh viện gần nhà.

Phúc Đạt