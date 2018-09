Nghi can hiếp dâm sát hại hai bé gái để 'trả thù dân làng'

Ngoài hiếp dâm nữ kế toán, nam cử nhân thất nghiệp còn sát hại hai bé gái hàng xóm, chôn xác ở vườn chuối do bị dân làng cản trở chuyện tình yêu.

Nghi can Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Sơn Dương

Chiều 21/11, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự, chuyển hồ sơ vụ án Hiếp dâm đến Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố để xử lý Đào Văn Hùng, 31 tuổi, trú thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái.

An Ninh Thủ Đô dẫn lời cơ quan điều tra Công an huyện Phú Xuyên cho biết, khoảng 11h ngày 19/11, Hùng mang theo dao nấp ở đường liên thôn gần nhà với mục đích chặn đường, hãm hại các cô gái. Thấy chị Hoa, Hùng lao ra, khống chế... Khi hành vi đồi bại bị người dân phát giác, Hùng vứt quần áo, vung dao đe dọa những người vây bắt nhằm thoát thân. Đến 4h hôm sau, sau nhiều tiếng cố thủ trong nhà, Hùng bị công an khống chế.

Tại cơ quan Hùng khai nhận sự việc với chị Hoa, đồng thời tự thú vào tháng 5 đã ra tay sát hại hai bé gái cùng thôn rồi chôn xác trong vườn. Theo chỉ dẫn của anh ta, cảnh sát đã tìm thấy hai thi thể.

Theo lời khai của Hùng, nhà chức trách phát hiện hai bé gái bị chôn ở góc vườn nhà nghi can này. Ảnh: Phương Sơn

Ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Khai Thái, xác nhận hai cháu bé được chôn cách nhau. "Dù thi thể đã phân hủy nhưng theo nhận định ban đầu có thể đây là hai đứa trẻ trong xã mất tích suốt 6 tháng 6 ngày", ông Thắng nói và cho hay việc lấy mẫu giám định ADN đang được tiến hành.

Người nhà của bé Soan (9 tuổi, trú thôn Vĩnh Trung) cho biết hơn 6 tháng trước bé đến chơi nhà bạn Hằng (10 tuổi) rồi cùng dẫn nhau đi ăn bún. Từ hôm đó, gia đình hai đứa trẻ tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Gia đình hai bé gái xác nhận là con họ và đã tổ chức mai táng. Hùng khai gây án với hai đứa trẻ vô tội để trả thù việc bị người làng cản trở chuyện tình duyên.

Hùng là con út trong gia đình nghèo khó, có người anh bị tâm thần. Trước đây Hùng nổi tiếng thông minh, học giỏi nên được một người trong thôn Vĩnh Trung đỡ đầu lo ăn học. Tốt nghiệp một đại học ở TP HCM, tuy nhiên Hùng không có công việc ổn định, gần đây có biểu hiện trộm cắp hoa quả của người trong xã.

Theo VnExpress