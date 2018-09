Nghi can giết người cưa song sắt, trốn viện tâm thần

Liêm dùng lưỡi dao được cho là do người nhà tuồn vào, cưa song sắt lỗ thông gió nhiều ngày rồi cùng 2 bạn nghi can giết người khác bỏ trốn.

Sáng 26/11, Viện Pháp y tâm thần Trung Ương - Phân viện phía Nam đóng tại Đồng Nai đã đưa Võ Văn Út (33 tuổi, quê Long An) trở về Viện để tiếp tục điều trị tâm thần sau khi bỏ trốn cùng 2 người khác.

Út khai, khoảng 3h sáng 22/11 nghe tiếng động, anh ta thức dậy thì thấy Đặng Ngọc Liêm (35 tuổi, quê Đồng Nai) - người ngủ chung buồng bệnh số 7 - đang dùng lưỡi dao cưa song sắt cửa sổ thông gió cao khoảng 2,5 m. Một hồi sau, Liêm và Nguyễn Giang Anh (27 tuổi, quê Bạc Liêu) chui qua cửa sổ, Út cũng trèo theo. "Chúng tôi dùng chăn làm dây để xuống đất và leo tường trốn thoát", Út nói.

Chạy khoảng vài mét qua đám cỏ um tùm, cả ba leo qua tường rào bêtông cao 2 m bao bọc xung quanh Viện để tẩu thoát, mỗi người một hướng. Út đi bộ ra đường Nguyễn Ái Quốc (TP Biên Hòa) bắt xe ôm về nhà người quen ở Long An với giá 200.000 đồng. Do không còn người thân, gã đi lang thang 3 ngày rồi về nhà thì bị cán bộ Viện phối hợp Công an Long An bắt giữ.

Cửa thông gió có thanh sắt bị cưa gãy đã được xây bít lại.

Theo hồ sơ bệnh án, 4 năm trước Út sát hại mẹ ruột và bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố về tội Giết người. Do anh ta có dấu hiệu bệnh tâm thân phân liệt nên được đưa vào Viện điều trị bắt buộc.

Còn Giang Anh, năm trước, sau khi phạm tội Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản (nạn nhân là cụ bà 75 tuổi) đã có dấu hiệu tâm thần nhẹ, chậm phát triển trí não cũng được đưa vào chữa trị.

Riêng Liêm, được cho là chủ mưu cuộc tẩu thoát, sau khi bị Công an Đồng Nai bắt về tội Trộm cắp tài sản đã vào điều trị chừng 5 tháng vì có có dấu hiệu rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy .

Sau khi chui qua cửa sổ thông gió, 3 nghi can leo qua tường rào 2 m.

Ông Bùi Thế Hùng - Viện phó Pháp y tâm thần Trung ương, phân viện phía Nam cho biết, buồng 3 bệnh nhân bỏ trốn có 17 người. Thường ngày họ vẫn được điều trị và sinh hoạt bình thường, thỉnh thoảng họ mới lên cơn la hét.

"Qua xem xét dấu vết để lại cho thấy kẻ chủ mưu cưa thanh sắt nhiều lần vì có dấu mới và cũ. Điều này cho thấy kế hoạch bỏ trốn được người này thực hiện trong thời gian dài", ông Hùng nhận định.

Rà soát lịch trình thăm nuôi, Viện Pháp y tâm thần Trung Ương phát hiện hai ngày trước khi xảy ra cuộc đào tẩu, em ruột của Liêm vào thăm. Tuần trước đó, anh trai gã này cũng đến. "Có khả năng người nhà của Liêm tuồn lưỡi dao vào trong 2 lần thăm nuôi này", một cán bộ Viện nhận định.

Hai kẻ đang bỏ trốn.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương phía Nam nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa. Viện có khoảng 450 bệnh nhân đang điều trị tâm thần bắt buộc, nhiều gấp 4 lần so với thiết kế khiến nơi này trở nên quá tải. Sau vụ việc, Viện đã cho xây bít cửa thông gió tất cả phòng bệnh đề phòng các bệnh nhân khác bỏ trốn.

"Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn việc thăm nuôi và có biện pháp tu sửa lại các phòng nhằm tránh trường hợp tương tự xảy ra", ông Hùng nói.

Công an đang truy tìm 2 người còn lại.

