Nghi can giết 4 người ở Lào Cai từng cưỡng bức bất thành nạn nhân

Tẩn Láo Lở đã có vợ và hai con, là kẻ lười lao động, tính tình vũ phu.

Hai ngày sau khi vụ thảm án xảy ra tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lào Cai), cướp đi mạng sống của chị Tẩn Tả Mẩy cùng 2 con thơ và người cháu mới 6 tuổi, các lực lượng công an vẫn đang ráo riết truy tìm nghi can Tẩn Láo Lở.

Công an Lào Cai đã huy động 100% lực lượng của các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện, xã cắm chốt tại các điểm nghi phạm có khả năng lẩn trốn hoặc tìm cách chạy qua biên giới. Công an cũng phát tờ rơi; phát động quần chúng tố giác tội phạm...

Nghi can giết 4 người ở Lào Cai.

Tẩn Láo Lở đã có vợ và hai con, là kẻ lười lao động, tính tình vũ phu. Không chịu được những trận đòn roi của người chồng tệ bạc, có lần vợ Lở mang hai con về nhà mẹ đẻ sinh sống. Thế nhưng Lở đến nhà gây sức ép, đe dọa, buộc vợ phải quay về nhà.

Cách đây 3 năm (tháng 7/2013), khi chị Tẩn Tả Mẩy mới về bản Phìn Ngan làm dâu được khoảng 20 ngày, Lở đã lợi dụng lúc chồng chị đi làm vắng, xông vào nhà định thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Chị Mẩy may mắn thoát khỏi kẻ thú tính..., thông báo sự việc đến chính quyền xã. Sau sự việc này, Tẩn Láo Lở bị phạt theo "lý" của người Dao là 7 triệu đồng.

Theo thông tin Công an tỉnh Lào Cai thu thập được, trước thời điểm thảm án xảy ra, Lở tuyên bố với một số người trong thôn rằng sẽ trở thành người rừng thứ hai ở Lào Cai giống như Phàn A Gát. Phàn A Gát, sinh năm 1969 tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, được mệnh danh là "con sói" của rừng già Tây Bắc.

Đầu tháng 11/2000, do mâu thuẫn trong việc chia tiền chôn con trâu chết của gia đình mẹ vợ, Gát đã dùng điếu cày và đá tảng đập vào đầu gây ra cái chết cho hai anh Tẩn A Tốn và Tẩn A Đon, sau đó mang theo súng kíp trốn vào rừng.

5 năm lẩn trốn trong rừng, Gát đã bắn chết một người, bắn bị thương 2 người, trong đó có một thiếu úy công an. Gát bị công an tiêu diệt vào cuối năm 2005.

Theo Công An Nhân Dân