Nghi can gây thảm án Yên Bái thường xuyên dọa giết cha mẹ

Cầm con dao dính máu, Hùng nói với bố vừa giết cả gia đình anh Long rồi quay sang dọa 'tính sổ' khiến ông này hoảng sợ bỏ chạy.

Sáng nay, trong ngôi nhà nứa ọp ẹp nằm bên sườn suối tại thôn Cài - điểm xa nhất của xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (Yên Bái), bố mẹ nghi can Đặng Văn Hùng ngồi thẫn thờ sau thời gian túc trực ở đám tang các nạn nhân.

Nói về đứa con ngỗ ngược, ông Đặng Văn Mìu (bố Hùng) buồn bã bảo: "Nó cậy cao to khỏe mạnh chẳng coi bố mẹ ra gì. Mấy đứa vợ nó liên tục bị chửi đánh đã không thể chung sống".

Nhà Hùng bên bờ suối.

Vào buổi chiều Hùng bị xác định gây thảm án giết 4 người trong gia đình anh Trần Văn Long (ngày 12/8), ông Mìu mang củi xuống lán thì gặp cậu con 26 tuổi cầm con dao dính đầy máu đi chiều ngược lại. "Nó chỉ vào tôi, bảo tao giết cả nhà thằng Long rồi, còn mày nữa".

Ông Mìu "bủn rủn" trước lời đe dọa của con, vội vứt củi bỏ chạy thục mạng. Khi ngoái lại ông thấy con đang chạy ngược lên rừng vầu. Người cha về bản kể lại sự việc với mọi người thì cũng là lúc công an và gia đình nạn nhân phát hiện xác của 2 trong 4 nạn nhân trên nương lán.

Theo ông Mìu, mấy ngày trước Hùng gây sự, to tiếng, đánh đập người tình lớn tuổi ngay trong nhà mặc người thân can ngăn. Hùng còn liên tục gọi điện thoại cho chị gái nhờ mua giúp thuốc diệt chuột với lý do "mang lên nương đánh bả".

Ngồi cạnh chồng, bà Lý Thị Hương cho hay ba năm trước Hùng bắt đầu nghiện rượu và khi có hơi men thường mất kiểm soát. Đứa con hư hỏng thường xuyên dọa giết cha mẹ. "Một tháng trước, trong cơn say gây ầm ĩ trong nhà, Hùng cầm súng chĩa vào tôi vì cho rằng cản trở chuyện tình của nó. May có người con ngăn nên đường đạn chếch lên nóc nhà", bà kể.

Sau câu dọa của đứa con "cho sống thêm một tháng", bà Hương sợ hãi phải trốn tới nhà con gái ở Lào Cai. "Phải chi lúc đó tôi chết đi rồi thì đâu có chuyện 4 mạng người phải chết hôm nay”, người mẹ than.

Tuy nhiên, bà cho hay mỗi khi hết cơn điên, Hùng lại tỏ ra tình cảm với mẹ. "Biết tôi bỏ tới Lào Cai, hôm nào nó cũng gọi điện thoại giục về. Tôi không hiểu được nó nữa", bà nói.

Mẹ Hùng cho hay lo sợ con về nhà bắn trả thù, cả đêm hôm qua bà không thể ngủ.

Hùng là con thứ hai trong ra đình, ngoài chị gái còn có hai em trai. Khi sinh ra cậu ta mập mạp, trắng trẻo và già dặn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. “Bố tôi đưa đi học hàng chục lần trong 3 năm nhưng nó không chịu, toàn bỏ về hoặc có đi cũng không chịu nghe giảng. Nó gây sự đánh nhau khiến bạn bè, cô giáo đều không chịu được", chị gái của Hùng kể.

Mù chữ, Hùng ở nhà đi chăn trâu, chăn bò, kiếm củi bán phụ bố mẹ. Bà Hương cho hay được mấy năm "an bình", Hùng kết bạn ở ngoài làng và hư hỏng. Muốn con lập gia đình để tu chí hơn, người mẹ lần lượt dẫn hai cô gái về nhà. Nhưng chỉ được vài chục ngày "nên vợ nên chồng", các cô đều bỏ đi.

Hùng sau đó bỏ nhà tới Lào Cai làm bốc vác. Ba tháng gần đây, anh ta dẫn một phụ nữ về nhà ăn ở. Biết cô này hơn con gần chục tuổi, ông bà không tác hợp.

Bà Hương mong công an sớm tìm ra Hùng, vì lo ngại "có súng trong tay không biết nó còn giết thêm ai nữa". "Dù nó có bắn dọa giết tôi, tôi vẫn thương. Nhưng lần này nó giết tới 4 người trong một gia đình thì đã mất hết tính người", người mẹ nghèo vừa nói vừa khóc.

Bố mẹ và chị gái Hùng cho hay rất khổ tâm về tội ác do con em mình gây ra. Nhà nghèo, họ không biết lấy đâu ra tiền để bù đắp một phần tổn thất cũng như lo ma chay cho nạn nhân.

Thảm án đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái xảy ra vào 17h ngày 12/8. Do tranh chấp đất làm nương và nguồn nước tưới tiêu, Đặng Văn Hùng (26 tuổi) bị nghi sát hại bốn người họ hàng là anh Trần Đức Long (23 tuổi), chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi, vợ anh Long) cùng con trai 2 tuổi Trần Văn Truyền và em vợ Phàn Thị Hà (15 tuổi).

Thủ đoạn gây án của Hùng được nhận định là đặc biệt man rợ khi cầm dao làm rẫy gây thương tích vùng đầu và cổ các nạn nhân.

Hơn một ngày qua, hàng trăm cảnh sát đã được huy động vây bắt Hùng song hiện chưa có kết quả. Bộ Công an đã cử nhiều tổ công tác tới hỗ trợ điều tra.

