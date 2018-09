Nghi can gây thảm án Quảng Ninh bị đòi nợ gắt gao

Doãn Trung Dũng nhận một mình giết 4 bà cháu rồi cướp vàng, nêu lý do 'cùng đường' khi bị đòi nợ gắt gao.

Khi bị bắt vào tối 26/9, Doãn Trung Dũng, nghi can gây thảm án giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh, thốt lên câu đầu tiên rằng: "Em biết tội của em rồi".

Thừa nhận là hung thủ, Dũng khai vì biết chị Vũ Thị Thanh vừa nhận tiền bảo hiểm vụ tai nạn giao thông của người chồng quá cố nên đến nhà gặp mẹ chị là bà Nguyễn Thị Hát (dì của vợ hắn) xin tiền tối 22/9 nhưng không gặp, còn gây gổ với Hưng, con trai chị Thanh.

Tối hôm sau, Dũng quay lại tiếp tục xin tiền, rồi vay 20 triệu đồng song đều bị từ chối. Dũng xin ngủ nhờ và được bà Hát đưa chiếc chiếu nằm dưới sàn. Nửa đêm, hắn tỉnh dậy, do ngáo đá nên nghe trong đầu tiếng đập cửa và tiếng người xì xào, thấy bực bà Hát vì "đã không cho tiền còn báo công an". Nhớ chuyện hôm trước với bé Hưng, Dũng lẳng lặng vào phòng sát hại đứa trẻ đang ngủ bằng con dao luôn mang bên người. Em gái Hưng nằm cạnh giật mình tỉnh dậy cũng bị hắn đoạt mạng. Dũng quay lên nhà trên sát hại tiếp bà Hát và đứa cháu ngoại 3 tuổi.

Dũng khai đã cướp hoa tai, nhẫn vàng của bà Hát và lục soát nhà nhưng không tìm thấy tiền. Số vàng này, trong quá trình trốn chạy, hắn đã làm rơi. Nghi can còn cho biết trong quá trình chạy trốn đã định tự sát bằng thuốc ngủ cực độc để được chết toàn thây. Hắn còn muốn sát hại tiếp 2 chủ nợ vì cho rằng đã dồn mình đến đường cùng. Tuy nhiên, Dũng đã bị bắt trước khi thực hiện các ý đồ này. Trước đó mấy hôm Dũng đi cùng một người nữa để trộm chó, có lảng vảng ở khu vực nhà nạn nhân song người này được xác định không tham gia gây thảm án.

Công an Hải Phòng đã sử dụng kế 'lùa ngựa vào chuồng' để bắt nghi can Dũng.

Trước đó, nhận định nghi can Doãn Trung Dũng khi lẩn trốn có thể sẵn sàng sát hại người dân vô tội, với kinh nghiệm bắt hàng trăm kẻ cộm cán, Công an Hải Phòng đề xuất áp dụng kế sách “lùa ngựa vào chuồng” và được Ban chỉ đạo chuyên án đồng ý.

Theo kế hoạch, tại địa bàn Uông Bí (Quảng Ninh), nhà chức trách tổ chức truy kích để tên này hoảng sợ mà tìm đường thoát. Khi đó, hắn chỉ còn lối duy nhất là bơi vượt sông sang huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), nếu không muốn xuất hiện ở ngoài đường. Tại đây, hơn 400 cảnh sát sẽ ém sẵn tại nhiều địa điểm, trong đó tập trung chủ yếu tại nhà người thân, bạn bè của Dũng.

Chiều tối 25/9, nhận được tin báo Dũng xuất hiện ở gần nhà, ven khu rừng ngập mặn ven sông Uông tại khu 7, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí và mò vào một nhà dân tìm cơm ăn, hơn 200 công an, dân phòng với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ đã khép vòng vây. Tuy nhiên cuộc vây bắt thông đêm không thành công.

Đúng dự đoán, Dũng bị đánh động đã lập tức rời “hang”. Thông thuộc địa hình, lại bơi tốt, Dũng vượt qua sông Uông rồi bơi qua khu vực tiếp giáp với sông Bạch Đằng sang huyện Thủy Nguyên.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến hỏi cung Doãn Trung Dũng khi vừa bắt hắn.

Trưa 26/9 từ nguồn tin báo Dũng đang ở nhà một người bạn tại xã Tam Hưng, hàng chục trinh sát đã bí mật tiếp cận. Do trong nhà có nhiều trẻ nhỏ, Ban chỉ đạo phá án yêu cầu ém quân từ xa để tránh bị lộ, cũng như phòng ngừa việc Dũng khi cùng đường sẽ bắt giữ con tin. Tuy nhiên, việc theo dõi hắn vẫn được thực hiện thông qua "mạng lưới" người dân ở khu vực này.

21h cùng ngày, Dũng bắt taxi đi về cầu Bính và khi vừa vào quán cà phê tại ngã ba chân cầu Bính, tên này đã bị các trinh sát "đợi sẵn". Trước đó, công an định dừng chiếc taxi với lý do kiểm tra giấy tờ nhưng lo ngại không đảm bảo an toàn cho tài xế nên kiên nhẫn đợi.

Theo VnExpress, Công An Nhân Dân