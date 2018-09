Nghi can gây thảm án ở Yên Bái bị bắt

10h25 hôm nay, Công an Yên Bái đã tìm ra tung tích của Đặng Văn Hùng, nghi can giết 4 người trong một gia đình. Hơn 500 cảnh sát truy tìm suốt 4 ngày qua.

Phó trưởng Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) cho hay Đặng Văn Hùng cùng người tình Nguyễn Thị Hán (tức Hương, 36 tuổi) bị bắt ở gần hiện trường, tại khu vực suối Khánh Hòa. "Cả hai trong tình trạng bình thường", ông nói.

Xe của Công an tỉnh Yên Bái do Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái chỉ huy đã đi tới hiện trường, cùng xe của cảnh sát sát cơ động.

Hùng bị di lý về công an tỉnh. Ảnh: Công an huyện Văn Yên cung cấp.

Hai nghi can bị áp giải về căn nhà cấp 4 của Công an khu vực tuyến quốc lộ 70, thuộc xã Khánh Hòa. Hàng trăm người dân ùn ùn kéo đến xem nên cảnh sát giao thông phải chốt chặn, giữ trật tự từ xa.

Hùng bị công an đứng thành hai hàng áp giải về công an tỉnh. Nghi can bước đi nhanh nhẹn, không dáng vẻ mệt mỏi. Một nguồn tin cho hay, người phụ nữ đi cùng Hùng được di lý về một địa điểm khác để tìm hung khí gây án.

Trưởng công an huyện Văn Yên Nguyễn Đăng Thành cho hay từ nguồn tin báo của nhân dân, cơ quan điều tra đã bắt được Hùng. Nghi can khai đã vứt dao và súng trên đường trốn chạy. Trong người hắn, cảnh sát chỉ thu được vài chiếc bật lửa.

Nguyễn Thị Hán (áo cam) được đưa ra xe đặc chủng.

Hay tin nghi phạm bị bắt, dân bản kéo đến nhà ông Phàn Văn Trung ở thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (bố của nạn nhân) mỗi lúc một đông. Bố nạn nhân vui mừng khi được tin đã bắt được thủ phạm.

Về suối Khánh Hòa, ông cho hay đây là khu vực không có người ở, địa hình hiểm trở phải đi qua nhiều con suối. Ông cũng chưa từng đến đây trong mấy chục năm đi rừng.

Bà Lý Thị Hương (mẹ nghi can Hùng) nói: "Cám ơn công an đã tìm ra. Tôi muốn nó được dạy một bài học, vì hư quá", bà nói và cho hay muốn gặp Hùng để hỏi cho ra lẽ vì sao lại giết người man rợ đến vậy.

Hùng khi bị bắt trong rừng. Ảnh: Công an huyện Văn Yên cung cấp.

Vụ thảm án chưa từng có tại Yên Bái mà Đặng Văn Hùng là nghi can được xác định xảy ra cuối ngày 12/8. Theo cáo buộc, do tranh chấp đất làm nương và nguồn nước tưới tiêu, Hùng đã giết bốn người họ hàng gồm anh Trần Đức Long (23 tuổi), chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi, vợ anh Long) cùng con trai 2 tuổi của đôi vợ chồng này và Phàn Thị Hà (15 tuổi, em chị Hoa). Hùng bị nghi mang theo hai khẩu súng kíp khi bỏ trốn.

Bốn ngày qua, 500 cảnh sát thuộc các lực lượng truy với sự hỗ trợ của quân đội đã gắt gao truy lùng nghi can.

Đặng Văn Hùng và người phụ nữ đi cùng Nguyễn Thị Hán khi bị bắt ở địa phận xã Khánh Hòa (Lục Yên). Ảnh: Báo Yên Bái.

Hùng được dân bản mô tả là một thanh niên ngỗ ngược, thường gây rối mỗi khi say rượu và nhiều lần dọa giết mẹ cha. Việc Hùng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến người dân không dám ra khỏi nhà, bỏ bê việc đồng áng. Người thân của nghi can lo sợ anh ta quay về trả thù.

Chiều 14/8, sau hai ngày tung nhiều lực lượng truy tìm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái phát thông báo ảnh và nhận dạng Đặng Văn Hùng (26 tuổi) cùng người tình Nguyễn Thị Hán (tức Hương, 36 tuổi) khắp cả nước. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Giết người.

VnExpress

