Nghi can bị truy nã phẫu thuật thẩm mỹ thành hot girl

Bị truy nã tội tàng trữ ma túy, Vũ Hải Yến bỏ đất Bắc vào Sài Gòn làm phẫu thuật thẩm mỹ để có khuôn mặt khác hẳn.

Ngày 3/1, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa di lý nghi can trốn truy nã về tội buôn bán ma tuý là Vũ Hải Yến (sinh năm 1995, trú tại số 81 phố Nguyễn Công Hoà, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) từ TP HCM về Hải Phòng.

Trước đó, trong quá trình trốn truy nã, Yến đã vào TP HCM và đi phẫu thuật thẩm mỹ để có một khuôn mặt khác hẳn, xoá nốt ruồi, xăm lông mày, cắt mí mắt, làm lại mũi, tạo cằm V-line để trở thành một hot girl nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Hải Yến sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo tài liệu điều tra, tuổi còn rất trẻ nhưng Vũ Hải Yến đã sớm dính vào ma tuý. Một nách 2 con, bà mẹ trẻ này lén lút đi bỏ mối “cái chết trắng” cho các đại lý quen biết. Yến đã bị TAND quận Lê Chân tuyên phạt 27 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Do vào thời điểm toà tuyên án, Yến đang nuôi con nhỏ nên được tạm hoãn thi hành án theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi gần hết thời hạn được tại ngoại, Yến đã trốn vào TP HCM để lẩn tránh bản án tù giam phải thi hành. Đến ngày 17/11/2016, Cơ quan thi hành án hình sự - Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định truy nã đối với Vũ Hải Yến.

Vào những ngày cuối năm 2016, các trinh sát Phòng Truy nã - Công an TP Hải Phòng phát hiện Yến đang lẩn trốn tại TP HCM. Dù mang lệnh “tầm nã” nhưng để có tiền tiêu xài, ăn chơi, Yến tiếp tục làm nghề cũ.

Theo thông tin trinh sát, để che giấu thân phận nhằm lẩn tránh sự truy bắt của công an, Vũ Hải Yến đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để có một khuôn mặt khác hẳn, xoá đi nốt ruồi, xăm lông mày, cắt mí mắt, làm lại mũi, tạo cằm V-line và thay đổi chỗ trọ liên tục.

Sau khi phẫu thuật, với ngoại hình xinh đẹp, Vũ Hải Yến trở thành "hot girl xứ Bắc" trong mắt dân chơi Sài Gòn. Không để nghi can này ung dung ngoài vòng pháp luật, một tổ công tác của Phòng Truy nã, Công an TP Hải Phòng đã có mặt tại TP HCM, phối hợp với công an địa phương triển khai kế hoạch truy bắt Vũ Hải Yến.

Hải Yến trước phẫu thuật.

Lúc này, theo thông tin trinh sát nắm được, Yến tổ chức sinh nhật tại 3 nhà hàng khác nhau để che mắt công an. Lực lượng trinh sát đã tung quân dò tìm khắp các nhà hàng, quán bar nơi Yến có thể tổ chức sinh nhật. Cuối cùng, quán bar ở số 212, đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM rơi vào tầm ngắm của trinh sát.

Quán bar 212 club đường Nguyễn Trãi vốn là một tụ điểm ăn chơi có tiếng. Trước đó, vào đêm 30/4/2016, Công an TP HCM đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang hàng trăm dân chơi có biểu hiện sử dụng ma tuý đá tại đây. Quán này lúc nào cũng tấp nập khách khứa vào ra từ chập tối đến đêm khuya. Vì vậy, để xác định được Vũ Hải Yến ở trong này, nhất là khi Yến đã phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, không phải là điều dễ dàng. Các trinh sát đã đóng giả dân chơi, vào quán nắm tình hình, xác định vị trí đối tượng để chờ cơ hội hành động.

Mãi đến rạng sáng, khi khách khứa ở quán bar đã ra về bớt, tiệc mừng sinh nhật Vũ Hải Yến chỉ còn lại vài người bạn thân, xác định rõ được nghi can, hai trinh sát bất ngờ áp sát bàn sinh nhật và gọi “Yến ơi!”. Khi Vũ Hải Yến quay đầu lại thì chiếc còng số 8 bập vào tay của hot girl này.

