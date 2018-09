Nghi bạn gái đồng tính, chàng trai cuồng ghen đâm người

Thấy bạn gái quá thân mật với một cô bạn, Hậu nghi bạn gái bị đồng tính nên nổi xung lao vào hành hung, đâm đám bạn.

Tối 3/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An (Long An) đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Trần Phước Hậu (sinh năm 1987, ngụ ấp Kinh B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, khoảng 22h ngày 31/10, tan tiệc nhậu, Hậu cùng bạn gái tên Huỳnh Thị Ngọc Tuyền (sinh năm 1991, ngụ huyện Châu Thành,Tiền Giang) cùng 2 cô bạn khác là Nguyễn Thị Diễm My (sinh năm 1997, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và Trần Thị Thuyết Trầm (sinh năm 1995, ngụ huyện Cai Lậy, Tiền Giang) đi hát karaoke.

Trong khi hát, Hậu nhìn thấy Tuyền có cử chỉ vuốt ve quá thân mật với My. Nghi cả hai đồng tính nên Hậu nảy sinh ghen tuông, dẫn đến gây sự đánh nhau tại phòng hát.

Sau đó Hậu kêu Tuyền về nhưng bạn gái không chấp nhận. Ngay sau đó, Hậu ra bãi giữ xe lấy con dao bấm để ở trong cốp xe trở lại phòng karaoke đâm My, Tuyền. Thấy bạn bị hành hung, Trầm xông đến đỡ cũng bị Hậu đâm làm bị thương nặng, phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Gây án xong, Hậu chạy ra ngoài thì bị bảo vệ bắt giữ giao công an.

Theo Người Lao Động