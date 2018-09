Nghi án thiếu phụ bị sát hại trong ngôi nhà cháy

Với vỏ can xăng và hòn đá dính máu thu tại hiện trường, cảnh sát nghi ngờ cái chết của chị Huyền trong ngôi nhà bất ngờ bốc cháy là án mạng.

Khoảng 4h ngày 1/12 khói khét lẹt và lửa bùng lên từ nhà của gia đình anh Phạm Văn Trung (37 tuổi) trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Lập tức, mọi người hô hoán đến ứng cứu, khi mở cửa phòng ngủ thì phát hiện chị Nguyễn Ngọc Huyền (31 tuổi, vợ của anh Trung) đã tử vong với nhiều vết bỏng trên người, anh Trung cũng bị bỏng rất nặng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây bắc Nghệ An cấp cứu và sau đó được chuyển thẳng ra Hà Nội để điều trị.

Căn nhà của vợ chồng anh Trung chị Huyền

Theo trình bày của anh Trung, do chập điện nên xảy ra cháy nhà. Tuy nhiên, khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách thu được can đựng xăng cùng một hòn đá dính máu nên nghi ngờ đây là vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 0h ngày 1/12, chị Huyền đi liên hoan lớp về. Khoảng 3h sáng thì anh Trung đi chơi về. Do mâu thuẫn từ trước nên hai vợ chồng cãi vã nhau. Tức giận, anh Trung được cho là đã chốt cửa phòng, đánh vợ ngất xỉu, sau đó tẩm xăng đốt.

Anh Trung kết hôn với chị Huyền được khoảng 8 năm, có hai con. Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Công an thị xã Thái Hòa điều tra sự việc.

Theo VnExpress, Người Lao Động