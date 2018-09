Nghi án thiếu phụ bị chồng sát hại trong nhà trọ 

Không liên lạc được với Mai, người nhà tới phòng trọ tìm thì chồng Mai ra mở cửa thông báo vợ chết trên giường.

Chiều 15/11, thượng tá Hồ Minh Thắng, Trưởng Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết đang phối hợp với công an tỉnh điều tra nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Sao Mai (20 tuổi).

Cuối buổi chiều 11/11 không thấy chị Mai bán xổ số như thường lệ ở ven đường thị xã Cửa Lò, một số bạn bè gọi điện để hỏi thì không liên lạc được. Tới nhà trọ của vợ chồng chị Mai ở khối 11, phường Nghi Hương, họ thấy Đậu Khắc Minh (20 tuổi, chồng Mai) ra mở cửa, thông báo vợ đã chết.

Mọi người vội vào nhà đưa Mai cấp cứu nhưng bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước đó. Anh Thanh (con bác của Mai) cho biết: "Thấy Mai đang nằm trên giường, có vết máu ở miệng và vết bầm ở cổ".

Trước cái chết bất thường của Mai, người thân nghi ngờ Minh có liên quan. Thượng tá Hồ Minh Thắng cho biết đã triệu tập chồng Mai để lấy lời khai. Anh ta chỉ khai những điều phát hiện tại hiện trường, phủ nhận giết vợ. Chồng Mai sau đó được về nhà.

"Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Chưa có kết luận pháp y nên chưa thể xác định nạn nhân tự tử hay bị giết".

Mai và Minh kết hôn năm ngoái, có một con gái. Minh nghiện ma túy.

