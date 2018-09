Nghi án thiếu nữ 15 tuổi bị bác ruột hiếp dâm khiến sinh con

Người đàn ông ở Thanh Hoá tố giác anh trai đã nhiều lần hãm hiếp con gái 15 tuổi khiến bé sinh con.

Ngày 9/5, ông Lê Đức Dũng, Trưởng Công an xã Phùng Giáo (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa), cho biết cơ quan điều tra đã lấy mẫu ADN một bé trai để điều tra nghi án hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là Thương, 15 tuổi.

Trước đó, công an xã Phùng Giáo nhận được tố cáo của gia đình anh Nguyễn (51 tuổi) về việc con gái anh nghi bị bác ruột nhiều lần khống chế, giở trò đồi bại dẫn đến có thai.

Anh Nguyễn tường trình, vợ mất năm 2012, vì hoàn cảnh khó khăn nên cả bốn đứa con của anh không được đi học mà phải cùng bố đi làm. Thương là con út trong nhà, sau một thời gian đi làm cùng bố và anh chị ở Hà Nội đã được gửi ở cùng gia đình người bác ruột 54 tuổi ở quê.

Cuối năm 2017, khi đang đi làm ăn xa, anh Nguyễn nhận được tin con gái có thai được 5 tháng. Trở về quê gặng hỏi con gái, anh Nguyễn đau đớn khi Thương khai bị bác ruột hãm hại. Do bào thai đã lớn nên không thể phá bỏ. Ngày 20/3, Thương đã sinh một bé trai.

Anh Nguyễn cho hay, con gái kể đã bị bác hãm hại từ lúc 13 tuổi nhưng bé sợ không dám lên tiếng vì nhiều lần bị bác kề dao vào cổ đe dọa, nếu tiết lộ sẽ giết chết. Cũng theo anh Nguyễn, sau sinh, Thương có biểu hiện trầm cảm, ngại tiếp xúc với người lạ, hay khóc một mình...

Theo Trưởng Công an xã Phùng Giáo, sau khi tiếp nhận tố giác, công an đã lấy lời khai của nạn nhân và triệu tập nghi can, tuy nhiên người bác đã bỏ đi khỏi địa phương, chưa xác định được nơi ở.